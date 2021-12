Сара Джессика Паркер вышла в свет с мужем и взрослым сыном

На премьере And Just Like That… исполнительница роли Кэрри Брэдшоу выглядела сногсшибательно в роскошном наряде от знаменитого кутюрье.

56-летняя американская актриса Сара Джессика Паркер появилась на премьере сиквела "Секса в большом городе" под названием "И просто так" (And Just Like That…) в Музее современного искусства в Нью-Йорке в сопровождении мужа, актера Мэттью Бродерика, и 19-летнего сына Джеймса Уилки, пишет People.

Семейство с удовольствием позировало на красной дорожке, держась за руки. И отец, и сын были одеты в традиционные костюмы: у Мэтью был черный, а у Джеймса – темно-серый. А вот Сара Джессика Паркер буквально блистала в роскошном наряде. Для выхода в свет она выбрала нестандартное вечернее платье, расшитое бисером, и с вырезом форме сердечка, и накидку. Все – от Oscar de la Renta.

[ + – ] Сара Джессика Паркер в наряде от Oscar de la Renta

У наряда также была пышная юбка из тюля в розовом цвете, выступавшая из разреза в серой ткани. Паркер сочетала наряд с парой ярко-розовых туфель на шпильке из своей коллекции SJP и блестящими украшениями от Fred Leighton, Larkspur и Hawk.

Премьера And Just Like That стартует 9 декабря вечером на канале HBO Max. В долгожданном продолжении "Секса в большом городе" снова появятся Синтия Никсон, Кристина Дэвис, Крис Нот, Джон Корбетт, Бриджит Мойнахэн и многие другие.

Сара Джессика Паркер играет все ту же Кэрри Брэдшоу. Теперь она – подкастер, рассказывающий об отношениях. По сюжету, она, Миранда Хоббс и Шарлотта Йорк Голденблатт прошли "путь от сложной реальности жизни и дружбы в возрасте 30 лет к еще более сложной реальности жизни и дружбе в возрасте 50 лет".

[ + – ] Мэттью Бродерик, Сара Джессика Паркер и их сын Джеймс Уилки

Несмотря на то, что последняя серия "Секса в большом городе" вышла еще в 2004 году, история все еще продолжает привлекать внимание.

"Я думаю, что молодые женщины по-прежнему связаны с этой историей. Речь идет об обретении дружбы, которая имеет значение, поиске работы, которая приносит вам удовлетворение, и поиске любви, даже когда она тащит вас, окровавленных, по улице… В этой версии "Секса в большом городе" все еще много секса", – рассказывала Сара в интервью Vogue.

Ранее стало известно, сколько денег получили героини сериала за участие в съемках. Также стало известно, куда, по сценарию, делась четвертая подруга, Саманта Джонс.