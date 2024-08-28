"Потерял все деньги": миллиардер Джон Фоли рассказал, как "Секс в большом городе" навредил его бизнесу

Бизнесмен из разряда миллиардеров очень быстро перешел в разряд миллионеров. Фоли был вынужден сократить свои собственные расходы, в том числе продать свое роскошное поместье.

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Бывший генеральный директор Peloton, американской компани по производству спортивного оборудования и контента к нему, бывший миллиардер Джон Фоли признался, что "потерял все свои деньги" и был вынужден продать свое имущество. Не последнюю роль в его финансовом крахе сыграл перезапуск сериала "Секс в большом городе". Об этом бизнесмен рассказал в интервью New York Post.

Пока американцы были заперты дома во время карантина из-за COVID, велосипеды Peloton стали предметом роскоши. Продажи выросли на 250 процентов в первом квартале 2020 года, а акции компании подскочили на 400 процентов в течение того же года. Однако с ослаблением мер изоляции Peloton впал в немилость, потеряв при этом большую часть состояния своего бывшего основателя-миллиардера.

А затем в 2021 году произошел шокирующий инцидент при перезапуске "Секса в большом городе", из-за которого акции компании еще больше упали. В первом эпизоде ​​популярного сериала под названием "И просто так" была сюжетная линия, в которой у одного из главных героев, Мистера Бига, случается сердечный приступ во время езды на Peloton.

"Мы выходили из Covid. Акции падали. И тут случается мистер Биг… это было жестоко", — вспоминает Фоли. Тогда Фоли стал публичным козлом отпущения.

"Я потерял все свои деньги. Мне пришлось продать почти все в своей жизни. Знаете, в какой-то момент у меня было много денег на бумаге", — посетовал Джон Фоли, ставший соучредителем Peloton в 2012 году. "К сожалению, на самом деле в банке их нет", — пояснил он.

На пике популярности Peloton состояние Фоули составляло 1,9 млрд долларов, но к моменту его ухода с поста генерального директора в феврале 2022 года его личное состояние сократилось до 225 млн долларов. К ноябрю 2021 года Фоли лишился статуса миллиардера, но перед Рождеством того же года дела пошли еще хуже. "Мы действительно думали, что делаем что-то особенное для мира. Мы действительно заботились о наших сотрудниках. Мы заботились о наших акционерах. И вдруг нас просто начали троллить… все рухнуло", — сказал он.

Этим летом компания Peloton уволила еще 400 сотрудников и продолжила закрывать свои стационарные магазины в попытке сократить расходы. Фоли был вынужден сократить свои собственные расходы, в том числе продать свое поместье на набережной Ист-Хэмптона стоимостью 55 миллионов долларов.

"Моя семья восприняла это хорошо, — рассказал 53-летний мужчина изданию Post. — Моя жена меня очень поддерживает. Моим детям, вероятно, это пойдет на пользу, если мы будем реалистами".

Джон открыл новое предприятие — компанию по производству ковров Ernesta, которая, как он надеется, вернет ему былую славу. "Я усердно работаю, чтобы снова попытаться заработать деньги… потому что у меня их осталось не так уж много. Поэтому я голоден и скромен", — пошутил он.

Напомним, 16 мая Фокус писал о том, что главных актеров сериала "Секс в большом городе" заподозрили в романе во время съемок.