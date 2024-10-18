Гендиректор Steko обозвал ТЦК "чертями", а теперь просит у военных помощи: детали

Как сообщили в пресс-службе компании, представители ТЦК якобы заблокировали работу завода, что мешает поддерживать Вооруженные силы Украины и своих сотрудников.

Related video

Генеральный директор компании Steko Сергей Положай, который 12 октября в Днепре обозвал сотрудников территориального центра комплектования и социальной поддержки "чертями" и послал их "рыть окопы", обратился к военнослужащим Вооруженных сил Украины с просьбой помочь ему разблокировать работу его завода, которую якобы блокирует ТЦК. Об этом сообщила пресс-служба Steko на своей странице в Facebook.

"Сейчас деятельность нашего завода заблокирована представителями ТЦК, что серьезно влияет на работу предприятия. Мы просим вашей помощи в решении этого вопроса, чтобы мы могли продолжать работать и поддерживать вас и наших сотрудников", — говорится в сообщении.

пост компании Окна Steko Фото: Скриншот

В Steko отметили, что компания постоянно поддерживает ВСУ как финансово, так и материально, но ранее не делали публичных заявлений об этом. В частности, по их словам, они предоставляют грузовые автомобили с деревянными коробами для строительства окопов, блиндажей, укреплений или быстровозводимых зданий, а также дрова для отопления.

"Ситуация доказала, что важно об этом говорить, поэтому мы планируем поделиться этой информацией открыто. Поэтому, если вы находитесь недалеко от Днепра или Львова и имеете возможность посетить нас, будем рады оказать вам помощь", — пояснили в пресс-службе компании.

Кроме того, предприятие от имени директора Сергея Положая еще раз извинилось перед военными.

"Повторно выражаем искренние извинения за любые недоразумения, которые могли возникнуть в результате ситуации негативно освещенной на просторах интернета. Выражаем глубокую благодарность и ценим ваш невероятный вклад в защиту страны", — отметили в компании.

Скандал с ТЦК с участием гендиректора Steko

12 октября в Днепре генеральный директор компании-производителя окон Steko Сергей Положай агрессивно вел себя и высказывался нецензурно в адрес работника ТЦК и СП, в частности сказал: "ты солдат — п*здуй копай". Позже мужчина написал эмоциональный пост, в котором представителей ТЦК назвал "чертями", которые якобы хотели забрать его в военкомат.

13 октября компания Steko заявила, что ситуация, в которую попал Сергей Положай, подана в искаженном виде. В свою очередь в Днепропетровском областном ТЦК и СП поведение Положая назвали позорным и таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и ВСУ в целом.

Напомним, 14 октября в Днепре полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий гендиректора Steko.