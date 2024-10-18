Гендиректор Steko обізвав ТЦК "чортами", а тепер просить у військових допомоги: деталі

Як повідомили у пресслужбі компанії, представники ТЦК нібито заблокували роботу заводу, що заважає підтримувати Збройні сили України та своїх співробітників.

Related video

Генеральний директор компанії Steko Сергій Положай, який 12 жовтня у Дніпрі обізвав співробітників територіального центру комплектування і соціальної підтримки "чортами" та послав їх "рити окопи", звернувся до військовослужбовців Збройних сил України з проханням допомогти йому розблокувати роботу його заводу, яку нібито блокує ТЦК. Про це повідомила пресслужба Steko на своїй сторінці в Facebook.

"Наразі діяльність нашого заводу заблокована представниками ТЦК, що серйозно впливає на роботу підприємства. Ми просимо вашої допомоги у вирішенні цього питання, щоб ми могли продовжувати працювати та підтримувати вас і наших співробітників", — йдеться у повідомленні.

пост компанії Вікна Steko Фото: Скриншот

В Steko зазначили, що компанія постійно підтримує ЗСУ як фінансово, так і матеріально, але раніше не робили публічних заяв про це. Зокрема, за їх словами, вони надають вантажні автомобілі з дерев’яними коробами для будівництва окопів, бліндажів, укріплень або швидкомонтованих будівель, а також дрова для опалення.

"Ситуація довела, що важливо про це говорити, тому ми плануємо поділитися цією інформацією відкрито. Тож, якщо ви знаходитесь неподалік Дніпра або Львова і маєте можливість завітати до нас, будемо раді надати вам допомогу", — пояснили в пресслужбі компанії.

Крім того, підприємство від імені директора Сергія Положая ще раз вибачилось перед військовими.

"Повторно висловлюємо щире вибачення за будь-які непорозуміння, які могли виникнути внаслідок ситуації негативно висвітленої на просторах інтернету. Висловлюємо глибоку вдячність та цінуємо ваш неймовірний внесок у захист країни", — наголосили у компанії.

Скандал з ТЦК за участю гендиректора Steko

12 жовтня у Дніпрі генеральний директор компанії-виробника вікон Steko Сергій Положай агресивно поводився і висловлювався нецензурно на адресу працівника ТЦК та СП, зокрема сказав: "ти солдат — п*здуй копай". Пізніше чоловік написав емоційний пост, у якому представників ТЦК назвав "чортами", які нібито хотіли забрати його до військкомату.

13 жовтня компанія Steko заявила, що ситуація, у яку потрапив Сергій Положай, подана у спотвореному вигляді. Зокрема у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП поведінку Положая назвали ганебною і такою, що ображає й дискредитує військовослужбовців ТЦК та ЗСУ в цілому.

Нагадаємо, 14 жовтня у Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій гендиректора Steko.