Назвав ТЦК "чортами": у Дніпрі поліція відкрила справу проти гендиректора Steko

Правоохоронці заявили, що 48-річний чоловік поводив себе зухвало і висловлювався нецензурно під час перевірки військово-облікових даних.

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У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганських дій чоловіка щодо військового, які були вчинені 12 жовтня на площі Шевченка. Про це повідомила пресслужба Дніпровського районного управління поліції у понеділок, 14 жовтня.

Правоохоронці не назвали імені особи, стосовно якої відкрита справа, однак очевидно йдеться про генерального директора компанії Steko Сергія Положая.

"Під час перевірки військово-облікових даних, 48-річний чоловік поводив себе зухвало та, ігноруючи правила поведінки у суспільстві, висловлювався нецензурною лексикою у бік військового", — йдеться у повідомленні поліції.

Дізнавачі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) кримінального кодексу України. Триває досудове розслідування.

Конфлікт за участі гендиректора Steko

Нагадаємо, 12 жовтня у Дніпрі генеральний директор компанії-виробника вікон Steko Сергій Положай агресивно поводився і висловлювався нецензурно на адресу працівника ТЦК та СП, зокрема сказав: "ти солдат — п*здуй копай". Пізніше чоловік написав емоційний пост, у якому представників ТЦК назвав "чортами", які нібито хотіли забрати його до військкомату.

13 жовтня компанія Steko заявила, що ситуація, у яку потрапив Сергій Положай, подана у спотвореному вигляді. Своє чергою у Дніпропетровському обласному ТЦК та СП поведінку Положая назвали ганебною і такою, що ображає й дискредитує військовослужбовців ТЦК та ЗСУ в цілому.