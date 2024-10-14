Назвал ТЦК "чертями": в Днепре полиция открыла дело против гендиректора Steko

Правоохранители заявили, что 48-летний мужчина вел себя вызывающе и выражался нецензурно во время проверки военно-учетных данных.

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В Днепре полиция открыла уголовное производство по факту хулиганских действий мужчины в отношении военного, которые были совершены 12 октября на площади Шевченко. Об этом сообщила пресс-служба Днепровского районного управления полиции в понедельник, 14 октября.

Правоохранители не назвали имени лица, в отношении которого открыто дело, однако очевидно речь идет о генеральном директоре компании Steko Сергее Положая.

"Во время проверки военно-учетных данных, 48-летний мужчина вел себя вызывающе и, игнорируя правила поведения в обществе, высказывался нецензурной лексикой в сторону военного", — говорится в сообщении полиции.

Дознаватели внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Конфликт с участием гендиректора Steko

Напомним, 12 октября в Днепре генеральный директор компании-производителя окон Steko Сергей Положай агрессивно вел себя и высказывался нецензурно в адрес работника ТЦК и СП, в частности сказал: "ты солдат — п*здуй копай". Позже мужчина написал эмоциональный пост, в котором представителей ТЦК назвал "чертями", которые якобы хотели забрать его в военкомат.

13 октября компания Steko заявила, что ситуация, в которую попал Сергей Положай, подана в искаженном виде. В свою очередь в Днепропетровском областном ТЦК и СП поведение Положая назвали позорным и таким, что оскорбляет и дискредитирует военнослужащих ТЦК и ВСУ в целом.