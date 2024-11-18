25 лет спустя: Мэтт Деймон и Бен Аффлек могут снова сыграть падших ангелов

По словам режиссера Кевина Смита, сиквел "Догмы" появится только в том случае, если Бен и Мэтт вернутся. Он уверяет, что нашел способ привлечь звезд к съемкам.

Американский кинорежиссер Кевин Смит, создатель кинокомпании "View Askew Productions", сообщил, что работает над сиквелом своего культового фильма "Догма" (1999) и надеется, что Бен Аффлек и Мэтт Деймон, сыгравшие в оригинальной картине падших ангелов Бартлби и Локи, вернутся в кадр, спустя 25 лет, пишет Deadline.

"Некоторые люди скажут: "Не трогай его, черт возьми. Ты все испортишь". И я здесь, чтобы сказать вам: я это сделаю. Я чертовски рад. Я нашел способ войти", — заявил режиссер.

По его словам, единственный способ сделать сиквел "Догмы" — привлечь к съемкам Бена и Мэтта.

Трейлер комедии "Догма"

"Ожидайте от них камео — больше, чем чертово камео. Единственный способ сделать сиквел "Догмы" — это если они там будут. Так что рассчитывайте на то, что эти ребята там будут", — подчеркнул Кевин.

В "Догме" Аффлек и Деймон сыграли падших ангелов-приятелей, которые попали в Нью-Джерси и теперь ищут лазейку, чтобы вернуться на небеса. В картине также появились Линда Фиорентино, Сальма Хайек, Алан Рикман, Крис Рок, Джейсон Ли и Аланис Мориссетт, Джейсон Мьюз и сам Кевин Смит, которые снова исполнят свои роли Джея и Молчаливого Боба.

"Догма" четвертой частью в киновселенной Смита "View Askewniverse", куда также входят "Клерки" (1994), "Лоботрясы" (1995), "В погоне за Эми" (1997), "Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар" (2001), "Клерки 2" (2006), "Джей и Молчаливый Боб: Перезагрузка" (2019) и "Клерки 3" (2022).

В прошлом месяце Кевин объявил, что религиозная сатира возвращается в кинотеатры и получает новый домашний релиз после того, как другая компания выкупила права на распространение у Miramax, что делает ее потенциально доступной для потоковой передачи впервые в истории. По его словам, сиквел "Догмы" может потенциально привести к "сиквелам, телевизионным версиям, с точки зрения расширения истории".

После того как в 2017 году голливудского киномагната Харви Вайнштейна обвинили в сексуальном насилии несколько женщин, Смит заявил, что ему "стыдно" за работу с этим человеком в начале его карьеры. Он также пообещал пожертвовать все будущие доходы от его работы в Miramax и Weinstein Co. в организацию Women in Film.

В то время Смит сказал, что Вайнштейн недавно обратился к нему с предложением снять "Догму 2", но режиссер отклонил это предложение.

Ранее Фокус писал, что Бен Аффлек сделал неожиданное признание о возможной отмене. Кроме того, в последнее время он расстроен из-за Дженифер Лопес.