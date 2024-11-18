25 років потому: Метт Деймон і Бен Аффлек можуть знову зіграти грішних ангелів

За словами режисера Кевіна Сміта, сиквел "Догми" з'явиться тільки в тому разі, якщо Бен і Метт повернуться. Він запевняє, що знайшов спосіб залучити зірок до зйомок.

Американський кінорежисер Кевін Сміт, творець кінокомпанії "View Askew Productions", повідомив, що працює над сиквелом свого культового фільму "Догма" (1999) і сподівається, що Бен Аффлек і Метт Деймон, які зіграли в оригінальній картині грішних янголів Бартлбі та Локі, повернуться у кадр через 25 років, пише Deadline.

"Деякі люди скажуть: "Не чіпай його, чорт забирай. Ти все зіпсуєш". І я тут, щоб сказати вам: я це зроблю. Я до біса радий. Я знайшов спосіб увійти", — заявив режисер.

За його словами, єдиний спосіб зробити сиквел "Догми" — залучити до зйомок Бена і Метта.

Трейлер комедії "Догма"

"Очікуйте від них камео — більше, ніж чортове камео. Єдиний спосіб зробити сиквел "Догми" — це якщо вони там будуть. Тож розраховуйте на те, що ці хлопці там будуть", — наголосив Кевін.

У "Догмі" Аффлек і Деймон зіграли грішних ангелів-приятелів, які потрапили в Нью-Джерсі і тепер шукають лазівку, щоб повернутися на небеса. У картині також з'явилися Лінда Фіорентіно, Сальма Гаєк, Алан Рікман, Кріс Рок, Джейсон Лі та Аланіс Моріссетт, Джейсон М'юз і сам Кевін Сміт, які знову виконають свої ролі Джея і Мовчазного Боба.

"Догма" є четвертою частиною в кіновсесвіті Сміта "View Askewniverse", до якого також входять "Клерки" (1994), "Лоботряси" (1995), "У гонитві за Емі" (1997), "Джей і Мовчазний Боб завдають удару у відповідь" (2001), "Клерки 2" (2006), "Джей і Мовчазний Боб: Перезавантаження" (2019) і "Клерки 3" (2022).

Минулого місяця Кевін оголосив, що релігійна сатира повертається в кінотеатри і отримує новий домашній реліз після того, як інша компанія викупила права на поширення у Miramax, що робить її потенційно доступною для потокової передачі вперше в історії. За його словами, сиквел "Догми" може потенційно призвести до "сиквелів, телевізійних версій, з точки зору розширення історії".

Після того як у 2017 році голлівудського кіномагната Гарві Вайнштейна звинуватили в сексуальному насильстві кілька жінок, Сміт заявив, що йому "соромно" за роботу з цією людиною на початку його кар'єри. Він також пообіцяв пожертвувати всі майбутні доходи від його роботи в Miramax і Weinstein Co. в організацію Women in Film.

У той час Сміт сказав, що Вайнштейн нещодавно звернувся до нього з пропозицією зняти "Догму 2", але режисер відхилив цю пропозицію.

Раніше Фокус писав, що Бен Аффлек зробив несподіване зізнання про можливе скасування. Крім того, останнім часом він засмучений через Дженіфер Лопес.