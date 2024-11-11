За один крок від відміни: Бен Аффлек зробив несподіване зізнання

Попри свій професійний успіх, Аффлек не виключає, що навіть проти нього в якийсь момент можуть відвернутися шанувальники і партнери.

52-річний двічі оскароносний актор Бен Аффлек, який підкорив голлівудський Олімп, визнає, що для знаменитості достатньо однієї помилкової репліки, щоб люди від неї відвернулися, а в Голлівуді її "скасували". У спільному інтерв'ю зі своїм приятелем Меттом Деймоном Deadline Бен зазначив, що все може закінчитися раптово. Продюсерська компанія Бена і Метта Artists Equity прагне створити більш справедливі схеми оплати праці, і Бен визнав, що його життя в Голлівуді ніколи не буває визначеним, тому що він завжди ризикує все втратити.

"Ми всі схильні до такої невпевненості в цьому бізнесі. Будь ми акторами, режисерами або письменниками, телефон може перестати дзвонити для нас...

Єдине, на що я можу розраховувати, ці авансові гроші. Я не знаю, коли це може припинитися. Я за одну помилкову репліку від скасування або за одну кінобомбу від того, щоб більше ніколи не працювати, і в мене є сім'я тощо", — сказав він.

Аффлек і Деймон знайшли спосіб інвестувати в проєкти, які вони роблять, щоб прибуток можна було розділити справедливіше, і Бен визнав, що хоче покласти край дням зірок першої величини, які заробляють величезні гроші, навіть якщо студія зазнає збитків на їхньому фільмі, і він навів як приклад свій провальний фільм 2003 року "Джилі".

"Я знімався в таких фільмах, як "Джилі", це відомий приклад. Я отримав за нього велику грошову виплату. Ну, озираючись назад, це здається неправильним, тому що студія втратила гроші. Це був не найзбитковіший фільм в історії, хоча, можливо, це був найвідоміший провал в історії. Проте це не влаштовує мене. Але це також не влаштовує людей, коли вони кажуть: почекайте-но, ми всі пожертвували, щоб бути відданими цій справі. А потім стара історія про фільм вартістю $10 мільйонів, який зібрав $200 мільйонів, і ніхто не отримав ні цента", — підкреслив актор.

Наразі Бен розлучається з Дженніфер Лопес після двох років шлюбу. Співачка подала на розлучення 20 серпня, на другу річницю весілля.

Бен був одружений з Дженніфер Гарнер з 2005 по 2018 рік. Колишнє подружжя виховує 18-річну Вайолет, 15-річного Фіна, який раніше був Серафіною, і 12-річного Семюеля.

Нагадаємо, Фокус писав, що Бен Аффлек готовий до нових стосунків. Про колишню дружину він відгукується тепло і навіть похвалив її за останній фільм.