Бен Аффлек знову готовий до стосунків після розриву з Джей Ло, — ЗМІ

У серпні 2024 року офіційно стало відомо про розлучення зіркової пари. Перед цим кілька місяців лише ходили чутки.

Оскароносний актор Бен Аффлек готовий знову зустрічатися, трохи більше ніж через два місяці після того, як його дружина Дженніфер Лопес подала на розлучення в серпні 2024. Про це пише ET.

"Він готовий до цього", — розповіло джерело видання.

Однак інсайдер додав, що побачення не є першим у списку завдань Аффлека.

"У Бена інші пріоритети, які важливіші", — зазначило джерело.

Повідомлення від інсайдера з’явилося через кілька тижнів після того, як Джей Ло зізналася, що "нікого не шукає" на сьогоднішній день і щаслива, що поки що самотня.

В інтервʼю Interview артистка поділилася, що вона "працює над собою" після того, як цього літа "весь її світ розвалився".

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Джей Ло подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня, у другу річницю їхньої другої весільної церемонії.

Зірка сцени наголосила, що не зацікавлена ​​в побаченнях наразі.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty

Вона також сказала, що не шкодує "жодної секунди" про біль, спричинений розривом з Беном Аффлеком. Наразі пара перебуває в шлюборозлучному процесі.

Нагадаємо, чому Бен Аффлек вирішив публічно похвалити Джей Ло.

Також Фокус писав про плани самотньої Дженніфер Лопес на Різдво.