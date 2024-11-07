Самотня Дженніфер Лопес поділилася своїми планами на Різдво

Джей Ло, яка переживає своє четверте розлучення, вирішила зосередитися на найближчих людях: дітях, матері та сестрах. За її словами, для неї Різдво — найсімейніше свято.

55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес наступне Різдво проведе без коханого чоловіка, але в колі своїх дітей, сестер і матері. Про це вона розповіла в бесіді з People.

"Я з нетерпінням чекаю можливості провести час зі своїми дітьми та родиною, які приїхали зі Східного узбережжя. Свята — це такий особливий час для нас, і вони завжди були такими відтоді, як я була маленькою дівчинкою. І я з нетерпінням чекаю тих моментів, коли я можу бути зі своїми сестрами, просто розслабитися, повеселитися і створити нові спогади", — підкреслила Джей Ло.

За її словами, вона обожнює передріздвяний період і саме свято.

"Мені подобаються всі ці прикраси, гарячий шоколад, музика і їжа, і я з тих людей, які дійсно намагаються зробити все як у книзі казок для своїх дітей з усіма цими речами. Я обожнюю свята", — сказала вона.

Дженніфер Лопес на прем'єрі фільму "Нестримний" у Лондоні

Після розставання з Беном Аффлеком Дженніфер зосередилася на своїй духовності та возз'єднанні зі своїм внутрішнім "я".

"Я думаю, що багато в чому це пов'язано з глибшим зв'язком із собою і з Богом, з тим, щоб переконатися, що ми звіряємося із собою, щоб ми могли бути прекрасними для всіх, кого ми любимо навколо нас", — каже зірка.

Нині в її планах — повернення на сцену, розширення своїх творчих кордонів і подальший розвиток. І мова — не тільки про спів, а й про акторство, а також бізнес, адже Лопес є засновницею косметичного бренду JLo Beauty.

"Я хочу продовжувати кидати собі виклик, розвиватися і пробувати щось нове, залишаючись при цьому вірною собі і тим, кого я люблю", — зізналася Лопес.

Зараз знаменитість зайнята просуванням фільму "Нестримний", в якому зіграла одну з ролей. На показах вона з'являється в розкішних і дуже сміливих образах, включно з ультракороткими спідницями, шортами, обтислими сукнями.

Раніше Фокус писав, чому Бен Аффлек публічно похвалив Дженніфер Лопес.