У чоботях і дуже коротких шортах: Дженніфер Лопес здивувала новим вбранням (відео)

Джей Ло залишається вірною у своїй любові до дорогих брендових нарядів. Їх вона вміло поєднує з аксесуарами та прикрасами.

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55-річна американська співачка й акторка Дженніфер Лопес відвідала спеціальний показ свого нового фільму "Нестримний", з'явившись на публіці в дуже дорогому і не по-осінньому відкритому ансамблі. Знімками свого аутфіту знаменитість традиційно поділилася в соцмережах. Як пише Marie Claire, вбрання, яке вона обрала, поєднувало в собі ультрасучасність і застарілі тенденції.

Лопес була одягнена в усі відтінки кольору верблюжої вовни, який є її улюбленим. Вона хизувалася в короткому кардигані Gucci і парі таких же коротких трикотажних шортів. Кардиган прикрашали кристали на комірі, що створювало вигляд ефектного намиста.

Лопес одягла затишний комплект поверх коричневої водолазки, а потім додала ще більше аксесуарів кольору латте. У неї була коричнева шкіряна сумка через плече і модні сонцезахисні окуляри цієї осені: окуляри-щитки в черепаховій оправі.

Ледь помітні тілесні колготки, які довгий час вважалися серед селебріті модним табу, тепер знову в тренді, що своїм ансамблем і підкреслила Джей Ло.

Образ завершували пара глянцевих чобіт до коліна від Saint Laurent, також у коричневому кольорі макіато, вартістю $1,950. Загалом же її ансамбль, за підрахунками стилістів журналу, включно з костюмом, чоботами, водолазкою, окулярами, сумкою і навіть колготками коштував $7700.

Кількома днями раніше Дженніфер вигуляла образ від Dior, порадувавши шанувальників ультракороткою спідницею, яка демонструвала публіці її стрункі ноги.

Зараз Лопес переживає не найкращий період у своєму житті. 20 серпня, у день другої річниці весілля, вона подала на розлучення з Беном Аффлеком. Після чергової невдачі в особистому житті, а це розлучення стало для Джей Ло четвертим, зірка вирішила зосередитися на своїх близьких і кар'єрі. Наступного року вона планує тріумфальне повернення на сцену.

Аффлек, коментуючи розлучення, не став критикувати артистку і запевнив журналістів, що вона "чудова".

Раніше Фокус писав, що Дженніфер Лопес продемонструвала затишний осінній образ.