Дженніфер Лопес продемонструвала образ на холодну осінь (фото)

Зірка сцени та екрану вже дістала шапку. Вона зробила ставку на світлі відтінки.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний осінній образ 2024. Про це пише Daily Mail.

Артистка, яка нещодавно закликала виборців підтримати кандидатуру Камали Гарріс у президенти США, була помічена в Нью-Йорку, коли прибула до аеропорту Джона Кеннеді в стильному білому пальті в поєднанні з топом і джинсовими штанами.

Свій затишний образ Джей Ло доповнила блакитною шапочкою та сумочкою. Довге карамельне волосся знаменитість залишила розпущеним.

Дженніфер Лопес

Наразі Лопес перебуває у шлюборозлучному процесі з Беном Аффлеком.

Дженніфер офіційно подала на розлучення з оскароносним актором 20 серпня, коли виповнилося два роки з дня їхнього весілля.

Джей Ло була мачухою дітей Бена і Дженніфер Гарнер, Вайолет, Фінна і Семюеля. Вона також виховує 16-річних близнюків Макса та Емму з колишнім чоловіком Марком Ентоні.

Судячи з усього, Дженніфер і Бен перебувають у дружніх стосунках після розриву, їх помітили за обідом з дітьми в готелі Beverly Hills восени 2024. Також продюсер хвалив свою колишню кохану, назвавши її гру чудовою в новому фільмі "Нестримні".

Нагадаємо, чому Бен Аффлек вирішив публічно хвалити Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про те, як виглядають діти Джей Ло від Марка Ентоні.