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Стиль жизни

Дженнифер Лопес продемонстрировала образ на холодную осень (фото)

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Фото: Instagram/Jennifer Lopez | Дженнифер Лопес

Звезда сцены и экрана уже достала шапку. Она сделала ставку на светлые оттенки.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный осенний образ 2024 года. Об этом пишет Daily Mail.

Артистка, которая недавно призвала избирателей поддержать кандидатуру Камалы Харрис в президенты США, была замечена в Нью-Йорке, когда прибыла в аэропорт Джона Кеннеди в стильном белом пальто в сочетании с топом и джинсовыми брюками.

Свой уютный образ Джей Ло дополнила голубой шапочкой и сумочкой. Длинные карамельные волосы знаменитость оставила распущенными.

Дженнифер Лопес

Сейчас Лопес находится в бракоразводном процессе с Беном Аффлеком.

Дженнифер официально подала на развод с оскароносным актером 20 августа, когда исполнилось два года со дня их свадьбы.

Джей Ло была мачехой детей Бена и Дженнифер Гарнер, Вайолет, Финна и Сэмюэля. Она также воспитывает 16-летних близнецов Макса и Эмму с бывшим мужем Марком Энтони.

Судя по всему, Дженнифер и Бен находятся в дружеских отношениях после разрыва, их заметили за обедом с детьми в отеле Beverly Hills осенью 2024 года. Также продюсер хвалил свою бывшую возлюбленную, назвав ее игру великолепной в новом фильме "Неудержимые".

Напомним, почему Бен Аффлек решил публично хвалить Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о том, как выглядят дети Джей Ло от Марка Энтони.