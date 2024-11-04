Дженнифер Лопес провела время с детьми от Марка Энтони (фото)

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека продемонстрировала стильный осенний образ. К ней на публике присоединились двое детей.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес вышла на прогулку со своим 16-летним сыном-подростком Максом и дочерью Эммой в Лос-Анджелесе. Об этом пишет Daily Mail.

Джей Ло появилась в облегающей белой водолазке. Она добавила к образу пару широких брюк с заниженной талией в тонкие черно-белые полоски. Волосы знаменитость собрала в пучок, продемонстрировав также солнцезащитные очки.

Это произошло после того, как певица посетила митинг Камалы Харрис в Лас-Вегасе, поддержав ее перед выборами президента США.

16-летних Макса и Эмму она воспитывает с бывшим мужем Марком Энтони, с которым развелась в 2014 году.

Дженнифер Лопес с детьми Фото: Getty Images

Бывший муж Дженнифер Лопес Марк Энтони уже женился на модели Наде Феррейре, которая родила ему ребенка в июне 2023 года.

Тем временем Джей Ло в 2022 году вышла замуж за оскароносного актера Бена Аффлека. Впрочем, звездный союз распался через два года. Сейчас они проходят бракоразводные процессы, держа личную жизнь подальше от внимания публики.

Напомним, Бен Аффлек публично похвалил Дженнифер Лопес.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе, который продемонстрировала Джей Ло.