Дженніфер Лопес провела час з дітьми від Марка Ентоні (фото)

Колишня кохана Бена Аффлека продемонструвала стильний осінній образ. До неї на публіці приєдналися двоє дітей.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку зі своїм 16-річним сином-підлітком Максом та донькою Еммою у Лос-Анджелесі. Про це пише Daily Mail.

Джей Ло зʼявилася облягаючій білій водолазці. Вона додала до образу пару широких штанів із заниженою талією в тонкі чорно-білі смужки. Волосся знаменитість зібрала в пучок, продемонструвавши також сонцезахисні окуляри.

Це сталося після того, як співачка відвідала мітинг Камали Гарріс у Лас-Вегасі, підтримавши її перед виборами президента США.

16-річних Макса та Емму вона виховує з колишнім чоловіком Марком Ентоні, з яким розлучилася у 2014 році.

Дженніфер Лопес з дітьми Фото: Getty Images

Колишній чоловік Дженніфер Лопес Марк Ентоні вже одружився з моделлю Надею Феррейрою, яка народила йому дитину у червні 2023 року.

Тим часом Джей Ло у 2022 році одружилася з актором Беном Аффлеком. Втім, зірковий союз розпався через два роки. Наразі вони проходять шлюборозлучні процеси, тримаючи особисте життя подалі від уваги публіки.

Нагадаємо, Бен Аффлек публічно похвалив Дженніфер Лопес.

Також Фокус писав про стильний осінній образ, який продемонструвала Джей Ло.