Дженніфер Лопес продемонструвала стильний осінній образ (фото)

Зірка провела час з подругою. Її помітили в Беверлі-Гіллз.

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55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес продемонструвала свій осінній стиль, коли вийшла на обід з подругою в Беверлі-Гіллз. Про це пише Daily Mail.

Джей Ло була в хорошому настрої на фоні того, що їхній з Беном Аффлеком особняк вартістю 68 мільйонів доларів залишається непроданим після 100 днів на ринку.

Зірка сцени продемонструвала стильний блейзер у клітинку поверх сорочки, заправленої в пару синіх джинсів. Її штани були підтягнуті коричневим поясом, і співачка додала до ансамблю високі коричневі туфлі на платформі.

Колишня кохана оскароносного Бена Аффлека тримала в руці коричневу замшеву сумку і прикрила очі парою сонцезахисних окулярів.

Дженніфер Лопес, яка подала на розлучення з актором у серпні 2024, розпустила своє волосся карамельного відтінку.

Дженніфер Лопес

Це сталося через два місяці після того, як Лопес подала на розлучення з Аффлеком 20 серпня – у той самий день, коли була їхня друга річниця весілля.

Минуло 100 днів з тих пір, як Лопес і Аффлек виставили на продаж свій маєток Crestview Manor в Лос-Анджелесі за 68 мільйонів доларів перед подачею заяви про розлучення.

Маєток Дженніфер Лопес та Бена Аффлека Фото: Скріншот

Зірки придбали нерухомість з 12 спальнями та 24 ванними кімнатами в травні 2023 року за 60,8 млн доларів.

Нагадаємо, Джей Ло вперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком.

Також Фокус писав про монохромний осінній образ Дженніфер Лопес.