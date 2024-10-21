Дженніфер Лопес продемонструвала осінній монохромний образ (фото)

Знаменитість зробила ставку на темні відтінки. Її помітили в Беверлі-Гіллз.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний total-black образ на теплу осінь. Про це пише Daily Mail.

Колишню кохану Бена Аффлека помітили під час зустрічі з друзями в Беверлі-Гіллз.

Джей Ло одягла укорочений чорний светр із краваткою та двома білими ґудзиками спереду, який вона поєднала з чорними штанами, які оголювали її щиколотки.

На ногах знаменитості були чорні балетки зі шнурками. Дженніфер зібрала волосся в пучок, а її обличчя обрамляв чубчик.

Увійшовши до ресторану Gucci Osteria da Massimo Bottura в Беверлі-Гіллз, зірка сцени одягла чорні сонцезахисні окуляри та носила маленьку чорну сумочку Chanel.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Напередодні знаменитість уперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком, розповівши, що наразі вона вчиться бути самотньою.

"Я не можу шукати щастя в інших людях. Я повинна мати щастя в собі", — говорила Джей Ло.

Фактичний розрив зіркової пари стався ще у квітні 2024 року, а офіційно заяву співачка подала в серпні.

Нагадаємо, Дженіфер Лопес та Бен Аффлек звернулися до адвоката.

Також Фокус писав про вересневе побачення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.