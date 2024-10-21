Дженніфер Лопес продемонструвала осінній монохромний образ (фото)
Знаменитість зробила ставку на темні відтінки. Її помітили в Беверлі-Гіллз.
55-річна американська співачка Дженніфер Лопес продемонструвала стильний total-black образ на теплу осінь. Про це пише Daily Mail.
Колишню кохану Бена Аффлека помітили під час зустрічі з друзями в Беверлі-Гіллз.
Джей Ло одягла укорочений чорний светр із краваткою та двома білими ґудзиками спереду, який вона поєднала з чорними штанами, які оголювали її щиколотки.
На ногах знаменитості були чорні балетки зі шнурками. Дженніфер зібрала волосся в пучок, а її обличчя обрамляв чубчик.
Увійшовши до ресторану Gucci Osteria da Massimo Bottura в Беверлі-Гіллз, зірка сцени одягла чорні сонцезахисні окуляри та носила маленьку чорну сумочку Chanel.
Напередодні знаменитість уперше прокоментувала розлучення з Беном Аффлеком, розповівши, що наразі вона вчиться бути самотньою.
"Я не можу шукати щастя в інших людях. Я повинна мати щастя в собі", — говорила Джей Ло.
Фактичний розрив зіркової пари стався ще у квітні 2024 року, а офіційно заяву співачка подала в серпні.
Нагадаємо, Дженіфер Лопес та Бен Аффлек звернулися до адвоката.
Також Фокус писав про вересневе побачення Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.