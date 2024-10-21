Дженнифер Лопес продемонстрировала осенний монохромный образ (фото)
Знаменитость сделала ставку на темные оттенки. Ее заметили в Беверли-Хиллз.
55-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный total-black образ на теплую осень. Об этом пишет Daily Mail.
Бывшую возлюбленную Бена Аффлека заметили во время встречи с друзьями в Беверли-Хиллз.
Джей Ло надела укороченный черный свитер с галстуком и двумя белыми пуговицами спереди, который она сочетала с черными брюками, которые обнажали ее лодыжки.
На ногах знаменитости были черные балетки со шнурками. Дженнифер собрала волосы в пучок, а ее лицо обрамляла челка.
Войдя в ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura в Беверли-Хиллз, звезда сцены надела черные солнцезащитные очки и носила маленькую черную сумочку Chanel.
Накануне знаменитость впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком, рассказав, что сейчас она учится быть одинокой.
"Я не могу искать счастье в других людях. Я должна иметь счастье в себе", — говорила Джей Ло.
Фактический разрыв звездной пары произошел еще в апреле 2024 года, а официально заявление певица подала в августе.
Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обратились к адвокату.
Также Фокус писал о сентябрьском свидании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.