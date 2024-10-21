Дженнифер Лопес продемонстрировала осенний монохромный образ (фото)

Знаменитость сделала ставку на темные оттенки. Ее заметили в Беверли-Хиллз.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный total-black образ на теплую осень. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшую возлюбленную Бена Аффлека заметили во время встречи с друзьями в Беверли-Хиллз.

Джей Ло надела укороченный черный свитер с галстуком и двумя белыми пуговицами спереди, который она сочетала с черными брюками, которые обнажали ее лодыжки.

На ногах знаменитости были черные балетки со шнурками. Дженнифер собрала волосы в пучок, а ее лицо обрамляла челка.

Войдя в ресторан Gucci Osteria da Massimo Bottura в Беверли-Хиллз, звезда сцены надела черные солнцезащитные очки и носила маленькую черную сумочку Chanel.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Накануне знаменитость впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком, рассказав, что сейчас она учится быть одинокой.

"Я не могу искать счастье в других людях. Я должна иметь счастье в себе", — говорила Джей Ло.

Фактический разрыв звездной пары произошел еще в апреле 2024 года, а официально заявление певица подала в августе.

Напомним, Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обратились к адвокату.

Также Фокус писал о сентябрьском свидании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.