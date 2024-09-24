Дженнифер Лопес и Бен Аффлек обратились к адвокату: в чем проблема

Звездная пара разводится спустя два года после свадьбы. Они планируют мирно решить все финансовые вопросы.

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Американская певица Дженнифер Лопес и актер Бен Аффлек встретились с юристом по вопросам развода. Об этом пишет TMZ.

Звездный дуэт, который решил развестись после двух лет брака, консультировала Лаура Вассер.

Специалист, которая работала с Беном, когда тот развелся с Дженнифер Гарнер, помогала бывшим, став посредником в их "сложном" разводе.

Развод певицы и актера является сложным, потому что у них не было добрачного соглашения.

А с тех пор, как они поженились, звезды работали вместе над несколькими проектами, такими как фильмы "Это я... теперь", "Величайшая история любви, которую никогда не рассказывали", "Неудержимый" и "Поцелуй женщины-паука".

Но самая сложная часть — это производственная компания Аффлека с его давним другом Мэттом Дэймоном: это было начато после того, как он женился на Джей Ло, что означает, что артистка могла бы получить часть от компании.

Впрочем, они хотят, чтобы развод был дружеским.

"Они хотят показать детям, что все по-дружески", — сообщил источник People.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: On The JLo

Лопес подала на развод без адвоката 20 августа 2024 года — в этот день пара отметила вторую годовщину свадьбы. Согласно юридическим документам, певица назвала дату разрыва 26 апреля 2024 года.

Как сообщили инсайдеры, звездная пара не подписывала добрачный договор перед бракосочетанием.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Getty Images

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек снова провели время вместе.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе, который продемонстрировала Дженнифер Лопес.