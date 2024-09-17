"Багато хімії": деталі побачення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес (фото)

Пара наразі перебуває в шлюборозлучному процесі. Втім, це не заважає їм підтримувати хороші стосунки.

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Американський актор Бен Аффлек "не міг утримати руки від" Дженніфер Лопес під час їхнього побачення на фоні новин про розлучення. Про це пише Page Six.

Оскароносний Бен хотів зустрітися зі своєю другою дружиною в готелі Беверлі-Гіллз, щоб показати, що вони "друзі", і сфотографуватися. Втім, актор та режисер виявився не в змозі забрати руки від колишньої коханої, ексклюзивно повідомили джерела.

Зірковий дует влаштовував пізній сніданок зі своїми дітьми у знаменитому лаунжі Polo в Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія — і вони обіймалися та цілувалися, за даними очевидців.

Джерело розповіло, що саме в Бена виникла ідея зустрітися з Джей Ло на видному місці в надії, що їх сфотографують папараці.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес

"Коли вони були разом, він не міг тримати руки подалі", — розповіло джерело.

Інсайдер додав: "У них завжди було багато сексуальної хімії. Це не було заплановано. Вони все ще приваблюють одне одного".

Двоє дітей Бена Аффлека, 15-річна Серафіна та 12-річний Семюель, а також спадкоємці Джей Ло, 16-річна Емма та Макс, сиділи за іншим столиком під час сімейного виходу.

Також повідомлялося, що публічне возз’єднання "Бенніфер" наразі не означає примирення. Джей Ло начебто намагається бути дружньою з Беном, але вони все ще "йдуть" до розлучення.

Нагадаємо, чому Дженніфер Лопес розчарована Аффлеком.

Також Фокус писав про офіційну причину розриву Дженніфер Лопес та Бена Аффлека.