Дженніфер Лопес "розчарована" Беном Аффлеком, — ЗМІ

Останнім часом почали активно ходити чутки про новий роман актора. Його ймовірною обраницею стала донька племінника Джона Кеннеді.

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55-річна американська співачка та акторка Дженніфер Лопес "дуже засмучена і розчарована" Беном Аффлеком, 52. Про це пише People.

Зірка екрану подала на розлучення з оскароносним актором 20 серпня 2024, посилаючись на традиційні "непримиренні розбіжності". Зокрема, Джен вказала 26 квітня 2024 року як дату їхнього фактичного розриву.

"Це її дуже сильно вдарило. Вона дуже засмучена і розчарована Беном", — розповідає інсайдер.

Це сталося на тлі чуток про те, що останніми тижнями Аффлек "тусувався" з 36-річною Кетлін "Кік" Кеннеді.

Джерела говорили, що Кік і Бен "люблять проводити час" разом. Актор і донька скандального політика Роберта Кеннеді раніше мали короткі стосунки, перш ніж вони з Джей Ло відновили свій роман у 2021 році.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

Тим часом друзі Дженніфер Лопес втомилися від її хаотичного любовного життя.

"Після чотирьох невдалих шлюбів її друзі вважають, що їй варто зазирнути всередину і зосередитися на собі, а не на тому, ким хочуть її бачити інші, і нарешті зрозуміти, ким вона є і чого вона хоче від свого майбутнього", — говорив інсайдер.

Нагадаємо, що відомо про Кетлін "Кік" Кеннеді, яка походить зі знаменитої родини.

Також Фокус писав про причину розлучення Бена Аффлека та Дженніфер Лопес.