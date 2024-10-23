Дженнифер Лопес продемонстрировала стильный осенний образ (фото)

Звезда провела время с подругой. Ее заметили в Беверли-Хиллз.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свой осенний стиль, когда вышла на обед с подругой в Беверли-Хиллз. Об этом пишет Daily Mail.

Джей Ло была в хорошем настроении на фоне того, что их с Беном Аффлеком особняк стоимостью 68 миллионов долларов остается непроданным после 100 дней на рынке.

Звезда сцены продемонстрировала стильный блейзер в клетку поверх рубашки, заправленной в пару синих джинсов. Ее брюки были подтянуты коричневым поясом, и певица добавила к ансамблю высокие коричневые туфли на платформе.

Бывшая возлюбленная оскароносного Бена Аффлека держала в руке коричневую замшевую сумку и прикрыла глаза парой солнцезащитных очков.

Дженнифер Лопес, которая подала на развод с актером в августе 2024 года, распустила свои волосы карамельного оттенка.

Дженнифер Лопес

Это произошло через два месяца после того, как Лопес подала на развод с Аффлеком 20 августа — в тот самый день, когда была их вторая годовщина свадьбы.

Прошло 100 дней с тех пор, как Лопес и Аффлек выставили на продажу свое поместье Crestview Manor в Лос-Анджелесе за 68 миллионов долларов перед подачей заявления о разводе.

Имение Дженнифер Лопес и Бена Аффлека Фото: скріншот

Звезды приобрели недвижимость с 12 спальнями и 24 ванными комнатами в мае 2023 года за 60,8 млн долларов.

Напомним, Джей Ло впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком.

Также Фокус писал о монохромном осеннем образе Дженнифер Лопес.