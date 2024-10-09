Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком (фото)

Звезда сцены призналась, что она романтик. Впрочем, счастье не стоит искать в другом человеке, оно должно быть внутри.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с актером Беном Аффлеком, 52. Об этом пишет Interview.

Артистка рассказала об одиночестве, впервые говоря о разрыве с Аффлеком. Лопес объяснила в новом интервью, почему она "взволнована" быть одна спустя два года после того, как они с Беном поженились.

"Все, что я делала за последние 25-30 лет, находясь в разных сложных ситуациях, что я могу сделать, когда я один на один с этим... а если я просто свободна?" — сказала она.

Признаваясь, что "новая территория" является "одинокой, незнакомой, страшной", "грустной" и "отчаянной", Джей Ло подчеркнула, что "отношения не определяют" ее.

"Когда вы сидите в этих чувствах и говорите: "Эти вещи меня не убьют", это похоже на: "На самом деле я способна испытывать радость и счастье сама", — отметила она.

Дженнифер Лопес для Interview

"Я не могу искать счастье в других людях. Я должна иметь счастье в себе", — добавила американская знаменитость.

Лопес добавила, что она "романтик", который "любит быть в отношениях и хочет стареть с кем-то".

Ранее Джей Ло была замужем за Охани Ноа, Крисом Джаддом и Марком Энтони, прежде чем связать себя узами брака с Аффлеком в Лас-Вегасе в июле 2022 года. А в начале 2000-х они уже строили отношения и планировали пожениться, однако разорвали помолвку.

Оказалось, что звезда сцены и ее возлюбленный разорвали отношения всего за три дня до свадьбы в 2003 году.

"У нас была запланирована большая свадьба. И за три дня до нее мы просто рассыпались под давлением", — рассказывала Лопес.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Напомним, Джей Ло и Бен Аффлек обратились к адвокату.

Также Фокус писал о сентябрьском свидании Дженнифер Лопес и Бена Аффлека.