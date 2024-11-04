Бен Аффлек похвалил Джей Ло на фоне их развода

Звезда сцены и экрана сыграла в новом фильме, который продюсирует Аффлек. Картина выйдет в декабре.

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Бен Аффлек прокомментировал игру Дженнифер Лопес, с которой разводится, в предстоящем фильме "Неудержимые", продюсером которого он является. Об этом пишет Entertainment Tonight.

52-летний оскароносный актер, который сейчас разводится с 55-летней Джей Ло, сказал, что "Дженнифер великолепна" в роли Джуди Роблес в спортивной драме.

Фильм "Неудержимые" режиссера Уильяма Голденберга появится в декабре, а актерский состав включает Джей Ло, Джарела Джерома, Бобби Каннавале, Майкла Пенья и Дона Чидла.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В фильме "Неудержимые" Джером играет роль борца-любителя из Университета штата Аризона Энтони Роблеса, который родился с одной ногой.

Аффлек отметил, что "Неудержимые" — это еще один пример того типа фильмов, которыми они с Мэттом Дэймоном "действительно очень гордятся" и "верят в правильных людей" в сотрудничестве.

Новый фильм Дженнифер Лопес

В свое время Джей Ло сыграла в ряде картин: "Потанцуем", "Горничная из Манхэттена", "Выходи за меня", "Мать", "Свадебный переполох" и другие.

Сейчас она разводится с Беном Аффлеком после двух лет брака. Знаменитости поженились летом 2022 года, а датой фактического разрыва назвали в документах 26 апреля 2024 года.

Напомним, Дженнифер Лопес продемонстрировала стильные джинсы на осень 2024.

Также Фокус писал о первом комментарии Джей Ло относительно развода с Беном Аффлеком.