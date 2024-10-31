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Стиль жизни

Дженнифер Лопес показала, какие джинсы выбрать осенью 2024 года (фото)

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Фото: Getty Images | Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Звезда провела время с дочерью Эммой. Они сходили на шопинг в Лос-Анджелесе.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес вышла на прогулку со своей 16-летней дочерью Эммой. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда сцены и экрана продемонстрировала стильный объемный свитер, который она сочетала с комплектом широких джинсов, когда они с Эммой делали покупки в Лос-Анджелесе.

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека появилась в кремовом свитере с ребристой горловиной. Она также носила его с мешковатыми синими джинсами с пятнами, которые практически закрывали ее массивные замшевые сапоги на платформе.

Дженнифер Лопес

Джей Ло дополнила свой осенний образ массивной коричневой сумкой с узором, а также надела солнцезащитные очки в квадратной оправе. Волосы знаменитость оставила распущенными.

Дженнифер Лопес с дочерью Эммой

Эмма тем временем была в черной футболке с рисунком в стиле панк и черных джинсах, которые были подвернуты снизу. Она сочетала этот образ с простыми черными кроссовками, и ее заметили с массивной бумажной сумкой для покупок после посещения магазина со звездной матерью.

Эмма и ее брат-близнец Макс — дети Джей Ло от певца Марка Энтони. Пара разошлась в 2014 году, однако осталась в хороших отношениях ради общих детей.

Напомним, Дженнифер Лопес заметили на ужине с детьми.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе, который продемонстрировала Джей Ло.