Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Дженнифер Лопес сходила на ужин со своими детьми (фото)

Дженнифер Лопес, Дженнифер Лопес дети, марк энтони, Дженнифер Лопес стиль, джей ло развод
Фото: Instagram jlo | Дженнифер Лопес

Макс и Эмма родились в союзе артистки с Марком Энтони. Накануне они провели время со звездной мамой.

Related video

55-летняя американская певица Дженнифер Лопес сходила на ужин со своими детьми. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены и экрана улыбалась, обедая в ресторане Arden в Лос-Анджелесе после посещения AFI Fest 2024. Джей Ло заметили с 16-летними близнецами Максом и Эммой и тренером по вокалу Стиви Макки.

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека выбрала для выхода блестящее розовое платье. Певица также примерила пальто с воротником Erdem за более чем семь тысяч долларов с вышитыми деталями в верхней части. Она распустила свои длинные волосы и сделала вечерний макияж.

Дженнифер Лопес Fullscreen
Дженнифер Лопес
Фото: Instagram jlo

Знаменитость сочетала роскошный ансамбль с серебристыми туфлями Paris Texas Lidia Mule за 417 долларов и светло-розовым клатчем.

Тем временем Макс был в темном клетчатом пиджаке и черных брюках с кепкой Bass Pro Shops. А Эмма появилась в черной футболке, синих брюках и черных кроссовках Converse.

Близнецы — дети Джей Ло и певца Марка Энтони. Пара разошлась в 2014 году.

Дженнифер Лопес с детьми

Ранее в тот вечер артистка также поделилась фотографиями с красной дорожки на AFI Fest, рекламируя свой будущий фильм "Неудержимые". Лопес привлекла внимание в розовых мини-шортах и белой блузке с глубоким декольте.

Звезда сцены дополнила образ бежевым пиджаком, высокими нюдовыми туфлями на шпильке и коричневым поясом.

Дженнифер Лопес

Напомним, бывший муж Дженнифер Лопес назвал причину их развода.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе от Дженнифер Лопес.