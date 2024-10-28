Дженнифер Лопес сходила на ужин со своими детьми (фото)

Макс и Эмма родились в союзе артистки с Марком Энтони. Накануне они провели время со звездной мамой.

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55-летняя американская певица Дженнифер Лопес сходила на ужин со своими детьми. Об этом пишет Page Six.

Звезда сцены и экрана улыбалась, обедая в ресторане Arden в Лос-Анджелесе после посещения AFI Fest 2024. Джей Ло заметили с 16-летними близнецами Максом и Эммой и тренером по вокалу Стиви Макки.

Бывшая возлюбленная Бена Аффлека выбрала для выхода блестящее розовое платье. Певица также примерила пальто с воротником Erdem за более чем семь тысяч долларов с вышитыми деталями в верхней части. Она распустила свои длинные волосы и сделала вечерний макияж.

Дженнифер Лопес Фото: Instagram jlo

Знаменитость сочетала роскошный ансамбль с серебристыми туфлями Paris Texas Lidia Mule за 417 долларов и светло-розовым клатчем.

Тем временем Макс был в темном клетчатом пиджаке и черных брюках с кепкой Bass Pro Shops. А Эмма появилась в черной футболке, синих брюках и черных кроссовках Converse.

Близнецы — дети Джей Ло и певца Марка Энтони. Пара разошлась в 2014 году.

Дженнифер Лопес с детьми

Ранее в тот вечер артистка также поделилась фотографиями с красной дорожки на AFI Fest, рекламируя свой будущий фильм "Неудержимые". Лопес привлекла внимание в розовых мини-шортах и белой блузке с глубоким декольте.

Звезда сцены дополнила образ бежевым пиджаком, высокими нюдовыми туфлями на шпильке и коричневым поясом.

Дженнифер Лопес

Напомним, бывший муж Дженнифер Лопес назвал причину их развода.

Также Фокус писал о стильном осеннем образе от Дженнифер Лопес.