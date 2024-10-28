Дженніфер Лопес сходила на вечерю зі своїми дітьми (фото)

Макс та Емма народилися в союзі артистки з Марком Ентоні. Напередодні вони провели час із зірковою мамою.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес сходила на вечерю зі своїми дітьми. Про це пише Page Six.

Зірка сцени та екрану усміхалася, обідаючи в ресторані Arden у Лос-Анджелесі після відвідування AFI Fest 2024. Джей Ло помітили з 16-річними близнюками Максом та Еммою та тренером з вокалу Стіві Маккі.

Колишня кохана Бена Аффлека обрала для виходу блискучу рожеву сукню. Співачка також приміряла пальто з коміром Erdem за понад сім тисяч доларів з вишитими деталями у верхній частині. Вона розпустила своє довге волосся та зробила вечірній макіяж.

Дженніфер Лопес Фото: Instagram jlo

Знаменитість поєднала розкішний ансамбль із сріблястими туфлями Paris Texas Lidia Mule за 417 доларів і світло-рожевим клатчем.

Тим часом Макс був у темному картатому піджаку та чорних штанях із кепкою Bass Pro Shops. А Емма зʼявилася в чорній футболці, синіх штанах і чорних кросівках Converse.

Близнюки — діти Джей Ло та співака Марка Ентоні. Пара розійшлася у 2014 році.

Дженніфер Лопес з дітьми

Раніше того вечора артистка також поділилася фотографіями з червоної доріжки на AFI Fest, рекламуючи свій майбутній фільм "Нестримні". Лопес привернула увагу в рожевих мінішортах і білій блузці з глибоким декольте.

Зірка сцени доповнила образ бежевим піджаком, високими нюдовими туфлями на шпильці та коричневим поясом.

Дженніфер Лопес

Нагадаємо, колишній чоловік Дженніфер Лопес назвав причину їхнього розлучення.

Також Фокус писав про стильний осінній образ від Дженніфер Лопес.