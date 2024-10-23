Ексчоловік Джей Ло звинуватив Пі Дідді у їхньому розлученні

Охані Ноа та Дженніфер Лопес були одружені наприкінці 90-х. Згодом артистка зустрічалася зі скандальним Шоном Комбсом.

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Колишній чоловік Дженніфер Лопес Охані Ноа звинуватив Шона "Дідді" Комбса в розлученні пари. Під час появи в шоу Despierta America Ноа пригадав недовгий шлюб з Джей Ло, який тривав з 1997 по 1998.

Коли його запитали про розрив з артисткою, Охані заявив: "Частиною цього розлучення стала вина Дідді".

"Коли Sony прийшла і заплатила їй мільйони, які вона отримала, там був Puffy [Комбс], який збирався стати одним із продюсерів кількох треків у першому альбомі On The 6. Тут почалися обман, брехня, розлука", — сказав актор.

Ноа продовжив: "Я був у Лос-Анджелесі, відкриваючи свій ресторан, а вона була між Маямі та Нью-Йорком, працюючи над альбомом".

"Там, на тій відстані, в цій розлуці, і почався обман", – додав Охані про своє розлучення з Джей Ло.

Охані Ноа та Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

В іншому місці інтерв’ю Ноа стверджував, що розпад шлюбу затьмарив його кар’єру.

Пі Дідді Фото: Getty Images

"Я хотів би запитати Дженніфер: "Що я тобі зробив, щоб ти притягнула мене до суду, ти звинуватила мене, ти збрехала, ти розповіла про мене неправдиві речі, ти викликала кілька компаній, щоб викинути мене та інші телевізійні мережі не дають мені роботу? Навіщо, якщо я нічого тобі не зробив? Нехай скаже правду, хай розкаже все, що було", – додав він.

Нагадаємо, Пі Дідді звинувачують у зґвалтуванні 13-річної дівчинки.

Також Фокус писав про треки Пі Дідді, у яких він натякнув на свої злочини.