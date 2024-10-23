Экс-супруг Джей Ло обвинил Пи Дидди в их разводе

Охани Ноа и Дженнифер Лопес были женаты в конце 90-х. Впоследствии артистка встречалась со скандальным Шоном Комбсом.

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Бывший муж Дженнифер Лопес Охани Ноа обвинил Шона "Дидди" Комбса в разводе пары. Во время появления в шоу Despierta America Ноа вспомнил недолгий брак с Джей Ло, который длился с 1997 по 1998.

Когда его спросили о разрыве с артисткой, Охани заявил: "Частью этого развода стала вина Дидди".

"Когда Sony пришла и заплатила ей миллионы, которые она получила, там был Puffy [Комбс], который собирался стать одним из продюсеров нескольких треков в первом альбоме On The 6. Тут начались обман, ложь, разлука", — сказал актер.

Ноа продолжил: "Я был в Лос-Анджелесе, открывая свой ресторан, а она была между Майами и Нью-Йорком, работая над альбомом".

"Там, на том расстоянии, в этой разлуке, и начался обман", — добавил Охани о своем разводе с Джей Ло.

Охани Ноа и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

В другом месте интервью Ноа утверждал, что распад брака омрачил его карьеру.

Пи Дидди Фото: Getty Images

"Я хотел бы спросить Дженнифер: "Что я тебе сделал, чтобы ты привлекла меня к суду, ты обвинила меня, ты солгала, ты рассказала обо мне ложные вещи, ты вызвала несколько компаний, чтобы выкинуть меня и другие телевизионные сети не дают мне работу? Зачем, если я ничего тебе не сделал? Пусть скажет правду, пусть расскажет все, что было", — добавил он.

Напомним, Пи Дидди обвиняют в изнасиловании 13-летней девочки.

Также Фокус писал о треках Пи Дидди, в которых он намекнул на свои преступления.