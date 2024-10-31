Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Дженніфер Лопес показала, які джинси обрати восени 2024 (фото)

Дженніфер Лопес, дженніфер лопес стиль, донька дженніфер лопес, бен аффлек, марк ентоні, осінній образ
Фото: Getty Images | Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Зірка провела час з донькою Еммою. Вони сходили на шопінг у Лос-Анджелесі.

Related video

55-річна американська співачка Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку зі своєю 16-річною донькою Еммою. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та екрану продемонструвала стильний об’ємний светр, який вона поєднала з комплектом широких джинсів, коли вони з Еммою робили покупки в Лос-Анджелесі.

Колишня кохана Бена Аффлека зʼявилася в кремовому светрі з ребристою горловиною. Вона також носила його з мішкуватими синіми джинсами з плямами, які практично закривали її масивні замшеві чоботи на платформі.

Дженніфер Лопес

Джей Ло доповнила свій осінній образ масивною коричневою сумкою з візерунком, а також одягла сонцезахисні окуляри в квадратній оправі. Волосся знаменитість залишила розпущеним.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Емма тим часом була в чорній футболці з малюнком у стилі панк і чорних джинсах, які були підгорнуті знизу. Вона поєднала цей образ із простими чорними кросівками, і її помітили з масивною паперовою сумкою для покупок після відвідування магазину із зірковою матір’ю.

Емма та її брат-близнюк Макс — діти Джей Ло від співака Марка Ентоні. Пара розійшлася у 2014 році, проте залишилася в хороших стосунках заради спільних дітей.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес помітили на вечері з дітьми.

Також Фокус писав про стильний осінній образ, який продемонструвала Джей Ло.