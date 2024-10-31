Дженніфер Лопес показала, які джинси обрати восени 2024 (фото)

Зірка провела час з донькою Еммою. Вони сходили на шопінг у Лос-Анджелесі.

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55-річна американська співачка Дженніфер Лопес вийшла на прогулянку зі своєю 16-річною донькою Еммою. Про це пише Daily Mail.

Зірка сцени та екрану продемонструвала стильний об’ємний светр, який вона поєднала з комплектом широких джинсів, коли вони з Еммою робили покупки в Лос-Анджелесі.

Колишня кохана Бена Аффлека зʼявилася в кремовому светрі з ребристою горловиною. Вона також носила його з мішкуватими синіми джинсами з плямами, які практично закривали її масивні замшеві чоботи на платформі.

Дженніфер Лопес

Джей Ло доповнила свій осінній образ масивною коричневою сумкою з візерунком, а також одягла сонцезахисні окуляри в квадратній оправі. Волосся знаменитість залишила розпущеним.

Дженніфер Лопес з донькою Еммою

Емма тим часом була в чорній футболці з малюнком у стилі панк і чорних джинсах, які були підгорнуті знизу. Вона поєднала цей образ із простими чорними кросівками, і її помітили з масивною паперовою сумкою для покупок після відвідування магазину із зірковою матір’ю.

Емма та її брат-близнюк Макс — діти Джей Ло від співака Марка Ентоні. Пара розійшлася у 2014 році, проте залишилася в хороших стосунках заради спільних дітей.

Нагадаємо, Дженніфер Лопес помітили на вечері з дітьми.

Також Фокус писав про стильний осінній образ, який продемонструвала Джей Ло.