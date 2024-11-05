В сапогах и очень коротких шортах: Дженнифер Лопес удивила новым нарядом (видео)

Джей Ло остается верной в своей любви к дорогим брендовым нарядам. Их она умело сочетает с аксессуарами и украшениями.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила специальный показ своего нового фильма "Неудержимый", появившись на публике в очень дорогом и не по-осеннему открытом ансамбле. Снимками своего аутфита знаменитость традиционно поделилась в соцсетях. Как пишет Marie Claire, наряд, который она выбрала, сочетал в себе ультрасовременность и устаревшие тенденции.

Лопес была одета во все оттенки цвета верблюжьей шерсти, который является ее любимым. Она щеголяла в коротком кардигане Gucci и паре таких же коротких трикотажных шорт. Кардиган украшали кристаллы на воротнике, что создавало вид эффектного ожерелья.

Лопес надела уютный комплект поверх коричневой водолазки, а затем добавила еще больше аксессуаров цвета латте. У ее была коричневая кожаная сумка через плечо и модные солнцезащитные очки этой осени: очки-щитки в черепаховой оправе.

Едва заметные телесные колготки, которые долгое время считались среди селебрити модным табу, теперь снова в тренде, что своим ансамблем и подчеркнула Джей Ло.

Образ завершали пара глянцевых сапог до колена от Saint Laurent, также в коричневом цвете макиато, стоимостью $1,950. В общей же сложности ее ансамбль, по подсчетам стилистов журнала, включая костюм, сапоги, водолазку, очки, сумку и даже колготки стоил $7700.

Парой дней ранее Дженнифер выгуляла образ от Dior, порадовав поклонников ультракороткой юбкой, которая демонстрировала публике ее стройные ноги.

Сейчас Лопес переживает не лучший период в своей жизни. 20 августа, в день второй годовщины свадьбы, она подала на развод с Беном Аффлеком. После очередной неудачи в личной жизни, а этот развод стал для Джей Ло четвертым, звезда решила сосредоточиться на своих близких и карьере. В следующем году она планирует триумфальное возвращение на сцену.

Аффлек, комментируя развод, не стал критиковать артистку и заверил журналистов, что она "великолепна".

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес продемонстрировала уютный осенний образ.