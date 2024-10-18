Дженнифер Лопес планирует грандиозное возвращение

Джей Ло решила показать, что неудачи в личной жизни не сломили ее, и намерена удивить мир.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес, для которой 2024 год выдался не самым легким, решила реабилитироваться в 2025. Об этом в комментарии Daily Mail рассказал близкий друг звезды.

"Она хочет, чтобы следующий год стал ее лучшим годом, чтобы показать миру, что ее паршивая личная жизнь не сломала ее. Она поднимется", – заявил он.

По словам источника, Джей Ло "предпримет два важных шага в новом году, которые связаны с повышением ее популярности". В частности она хочет побороться за "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана ("Неудержимый"). Аффлек является одним из продюсеров этого фильма вместе со своим приятелем Мэттом Дэймоном. Оба собираются поддержать Дженнифер в ее попытке получить золотую статуэтку.

"Она сенсационна в этом фильме, я видел фильм, и вау, она справляется. Я думаю, что многие недооценили ее актерские способности, поскольку она такая гламурная. Но этот фильм — звонок для пробуждения, типа, эй, ребята, она действительно может играть до упаду. Джен хотела получить Оскар за "Стриптизерш" и чувствовала, что заслужила его, и она его в общем-то заслужила, но против нее есть предубеждения. Есть надежда, что она получит золото за "Неудержимого".

Помогает то, что теперь ее считают жертвой в разводе с Аффлеком. Я думаю, что жюри может захотеть дать ей награду сейчас, они чувствуют, что она через многое прошла", – отмечает информатор.

Певица также отправится в турне Greatest Hits летом 2025 года. В этом году она отменила гастроли из-за развода и желания больше времени провести с семьей.

"Когда Джен отменила свой тур в начале этого года, она намеревалась сделать это в 2025 году, так что это уже давно было в планах. Это определенно будет тур лучших хитов со всем этим ослепительным блеском. Она будет облачаться во все эти сексуальные наряды и выглядеть потрясающе", – добавил друг Джей Ло.

Он предположил, что на сцену вместе с ней выйдут и некоторые звезды первой величины.

В расписании на 2025 год – и ее фильм "Поцелуй женщины-паука". Это адаптация бродвейского мюзикла 1993 года Джона Кандера, Фреда Эбба и Терренса Макналли, который, в свою очередь, был основан на романе Мануэля Пуига 1976 года. Лопес играет главную роль и помогала продюсировать его вместе с Аффлеком.

Ранее история была адаптирована для фильма 1985 года с Уильямом Хертом, Раулем Хулиа и Соней Брагой в главных ролях.

Кроме съемок и концертов, Лопес намерена и дальше развивать свой бизнес. У нее выйдет новый продукт для JLo Beauty, а также она занимается брендом слабоалкогольных напитков.

Ранее Фокус писал, что Дженнифер Лопес впервые прокомментировала развод с Беном Аффлеком. Она подала на развод 20 августа, во вторую годовщину их свадьбы. Пара с апреля не живет вместе, пытается продать свой огромный особняк, а Аффлек уже купил для себя новую недвижимость.