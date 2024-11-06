Дженніфер Лопес в облягаючій сукні з'явилася на прем'єрі в Лондоні (фото)

У Лондоні на прем'єрі актриса продемонструвала вишуканий стиль і струнку фігуру. У фільмі "Нестримні" Дженніфер Лопес зіграла одну з головних ролей.

Related video

55-річна американська співачка й актриса Дженніфер Лопес продемонструвала свою неймовірну фігуру в білій трикотажній сукні з високим коміром на показі нового фільму "Нестримний", який відбувся 5 жовтня в лондонському кінотеатрі Cineworld Leicester Square, повідомляє Daily Mail.

Дженніфер блищала вишуканістю на показі біографічного фільму режисера Вільяма Голденберга, присвяченого життю видатного борця Ентоні Роблза, в якому вона зіграла одну з головних ролей. Вона одягла білу трикотажну сукню міді з відкритою спиною, яку поєднала з гламурним білим пальтом вільного крою з мохеру. Свій образ актриса доповнила невеликою сумочкою-клатчем і білими туфлями на високих підборах. Зірка "Відтінків синього" зібрала свої каштанові локони в шикарну зачіску і нанесла сяючий макіяж, підкресливши очі коричневими тінями і чорною підводкою. З прикрас вона вибрала гарний браслет і каблучку з діамантами.

Дженніфер Лопес Фото: Getty Images

На показі також були присутні кілька британських зірок реаліті-шоу, зокрема колишня учасниця шоу "Зроблено в Челсі" Софі Германн, а також учасниці "Острова кохання" Екін-Су Кульчулоглу і Арабелла Чі.

Раніше, 5 листопада, Дженніфер Лопес продемонструвала образ на холодну осінь. Вона зробила ставку на світлі відтінки.