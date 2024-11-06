Дженнифер Лопес в облегающем платье появилась на премьере в Лондоне (фото)

В Лондоне на премьере актриса продемонстрировала изысканный стиль и стройную фигуру. В фильме "Неудержимые" Дженнифер Лопес сыграла одну из главных ролей.

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55-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес продемонстрировала свою невероятную фигуру в белом трикотажном платье с высоким воротом на показе нового фильма "Неудержимый", который состоялся 5 октября в лондонском кинотеатре Cineworld Leicester Square, сообщает Daily Mail.

Дженнифер блистала изысканностью на показе биографического фильма режиссера Уильяма Голденберга, посвященного жизни выдающегося борца Энтони Роблза, в котором она сыграла одну из главных ролей. Она надела белое облегающее трикотажное платье миди с открытой спиной, которое сочетала с гламурным белым пальто свободного покроя из мохера. Свой образ актриса дополнила небольшой сумочкой-клатчем и белыми туфлями на высоких каблуках. Звезда "Оттенков синего" собрала свои каштановые локоны в шикарную прическу и нанесла сияющий макияж, подчеркнув глаза коричневыми тенями и черной подводкой. Из украшений она выбрала красивый браслет и кольцо с бриллиантами.

Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

На показе также присутствовали несколько британских звезд реалити-шоу, в том числе бывшая участница шоу "Сделано в Челси" Софи Херманн, а также участницы "Острова любви" Экин-Су Кульчулоглу и Арабелла Чи.

Ранее, 5 ноября, Дженнифер Лопес продемонстрировала образ на холодную осень. Она сделала ставку на светлые оттенки.