Бен Аффлек снова готов к отношениям после разрыва с Джей Ло, — СМИ

В августе 2024 года официально стало известно о разводе звездной пары. Перед этим несколько месяцев лишь ходили слухи.

Оскароносный актер Бен Аффлек готов снова встречаться, чуть более чем через два месяца после того, как его жена Дженнифер Лопес подала на развод в августе 2024 года. Об этом пишет ET.

"Он готов к этому", — рассказал источник издания.

Однако инсайдер добавил, что свидание не является первым в списке задач Аффлека.

"У Бена другие приоритеты, которые важнее", — отметил источник.

Сообщение от инсайдера появилось через несколько недель после того, как Джей Ло призналась, что "никого не ищет" на сегодняшний день и счастлива, что пока что одинока.

В интервью Interview артистка поделилась, что она "работает над собой" после того, как этим летом "весь ее мир развалился".

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty Images

Джей Ло подала на развод с Аффлеком 20 августа, во вторую годовщину их второй свадебной церемонии.

Звезда сцены подчеркнула, что не заинтересована в свиданиях сейчас.

Бен Аффлек и Дженнифер Лопес Фото: Getty

Она также сказала, что не жалеет "ни секунды" о боли, вызванной разрывом с Беном Аффлеком. Сейчас пара находится в бракоразводном процессе.

Напомним, почему Бен Аффлек решил публично похвалить Джей Ло.

Также Фокус писал о планах одинокой Дженнифер Лопес на Рождество.