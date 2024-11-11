В одном шаге от отмены: Бен Аффлек сделал неожиданное признание

Несмотря на свой профессиональный успех, Аффлек не исключает, что даже против него в какой-то момент могут отвернуться поклонники и партнеры.

52-летний дважды оскароносный актер Бен Аффлек, покоривший голливудский Олимп, признает, что для знаменитости достаточно одной ошибочной реплики, чтобы люди от нее отвернулись, а в Голливуде ее "отменили". В совместном интервью со своим приятелем Мэттом Дэймоном Deadline Бен отметил, что все может закончиться внезапно. Продюсерская компания Бена и Мэтта Artists Equity стремится создать более справедливые схемы оплаты труда, и Бен признал, что его жизнь в Голливуде никогда не бывает определена, потому что он всегда рискует все потерять.

"Мы все подвержены такой неуверенности в этом бизнесе. Будь мы актерами, режиссерами или писателями, телефон может перестать звонить для нас…

Единственное, на что я могу рассчитывать, эти авансовые деньги. Я не знаю, когда это может прекратиться. Я в одной ошибочной реплике от отмены или в одной кинобомбе от того, чтобы больше никогда не работать, и у меня есть семья и так далее", – сказал он.

Аффлек и Деймон нашли способ инвестировать в проекты, которые они делают, чтобы прибыль могла быть разделена более справедливо, и Бен признал, что хочет положить конец дням звезд первой величины, зарабатывающих огромные деньги, даже если студия терпит убытки на их фильме, и он привел в качестве примера свой провальный фильм 2003 года "Джильи".

"Я снимался в таких фильмах, как "Джильи", это известный пример. Я получил за него большую денежную выплату. Ну, оглядываясь назад, это кажется неправильным, потому что студия потеряла деньги. Это был не самый убыточный фильм в истории, хотя, возможно, это был самый известный провал в истории. Тем не менее это не устраивает меня. Но это также не устраивает людей, когда они говорят: подождите-ка, мы все пожертвовали, чтобы быть преданными этому делу. А потом старая история о фильме стоимостью $10 миллионов, который собрал $200 миллионов, и никто не получил ни цента", – подчеркнул актер.

В настоящее время Бен разводится с Дженнифер Лопес после двух лет брака. Певица подала на развод 20 августа, на вторую годовщину свадьбы.

Бен был женат на Дженнифер Гарнер с 2005 по 2018 год. Бывшие супруги воспитывают 18-летнюю Вайолет, 15-летнего Фина, который раньше был Серафиной, и 12-летнего Сэмюэля.

Напомним, Фокус писал, что Бен Аффлек готов к новым отношениям. О бывшей жене он отзывается тепло и даже похвалил ее за последний фильм.