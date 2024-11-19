Ліндсі Лохан з чоловіком-бізнесменом вийшла на червону доріжку (фото)

Зірка екрану та Бадер Шаммас одружилися у 2022. Через рік у пари народився син Луай.

38-річна американська акторка Ліндсі Лохан вийшла у світ зі своїм чоловіком, дубайським бізнесменом Бадером Шаммасом, 37. Про це пише Daily Mail.

Зірка екрану відвідала прем'єру свого нового фільму від Netflix "Наш маленький секрет" у Нью-Йорку.

Ліндсі обрала для виходу чорну вечірню сукню з глибоким декольте. Вбрання без рукавів мало два оздоблені камінням елементи одягу на ліфі, а також доповнювалося довгою прозорою плісированою спідницею.

Зірка фільму "Пастка для батьків" доповнила ансамбль парою чорних туфель на платформі. Довге світле волосся Лохан було розпущене та укладене легкими хвилями.

На червоній доріжці до акторки приєднався її чоловік, фінансист Бадер Шаммас.

Він доповнив образ своєї зіркової дружини чорним вбранням — пошитий темний костюм, який він поєднав із чорним светром і чорними туфлями.

Ліндсі Лохан та Бадер Шаммас Фото: Getty Images

Акторка та бізнесмен одружилися у 2022 році. У липні 2023 року у пари народилася перша дитина, син Луай.

Шаммас родом з ОАЕ та виконує обов'язки помічника віцепрезидента в Credit Suisse, міжнародній компанії з управління активами, що базується в Дубаї.

Лохан прославилася завдяки ролям у таких фільмах як "Пастка для батьків", "Чумова п'ятниця" та "Погані дівчата". Втім, слава в ранньому віці мала і темний бік: алкогольна та наркотична залежності, постійні вечірки, проблеми з батьками, публічні скандали.

Нагадаємо, Ліндсі Лохан помітили на побаченні з чоловіком.

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