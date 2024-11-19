Линдси Лохан с мужем-бизнесменом вышла на красную дорожку (фото)

Звезда экрана и Бадер Шаммас поженились в 2022 году. Через год у пары родился сын Луай.

38-летняя американская актриса Линдси Лохан вышла в свет со своим мужем, дубайским бизнесменом Бадером Шаммасом, 37. Об этом пишет Daily Mail.

Звезда экрана посетила премьеру своего нового фильма от Netflix "Наш маленький секрет" в Нью-Йорке.

Линдси выбрала для выхода черное вечернее платье с глубоким декольте. Наряд без рукавов имел два украшенных камнями элемента одежды на лифе, а также дополнялся длинной прозрачной плиссированной юбкой.

Звезда фильма "Ловушка для родителей" дополнила ансамбль парой черных туфель на платформе. Длинные светлые волосы Лохан были распущены и уложены легкими волнами.

На красной дорожке к актрисе присоединился ее муж, финансист Бадер Шаммас.

Он дополнил образ своей звездной жены черным нарядом — пошитый темный костюм, который он соединил с черным свитером и черными туфлями.

Линдси Лохан и Бадер Шаммас Фото: Getty Images

Актриса и бизнесмен поженились в 2022 году. В июле 2023 года у пары родился первый ребенок, сын Луай.

Шаммас родом из ОАЭ и исполняет обязанности помощника вице-президента в Credit Suisse, международной компании по управлению активами, базирующейся в Дубае.

Лохан прославилась благодаря ролям в таких фильмах как "Ловушка для родителей", "Чумовая пятница" и "Плохие девчонки". Впрочем, слава в раннем возрасте имела и темную сторону: алкогольная и наркотическая зависимости, постоянные вечеринки, проблемы с родителями, публичные скандалы.

Напомним, Линдси Лохан заметили на свидании с мужем.

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