Сара Джессіка Паркер вийшла на червону доріжку з дочками-близнюками, які подорослішали

Дівчата склали компанію батькам на прем'єрі фільму "Фокус-покус 2".

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57-річна американська акторка Сара Джессіка Паркер разом зі своїми 13-річними дочками-близнюками Маріон і Табітою й чоловіком Метью Бродеріком відвідала прем'єру фільму "Фокус-покус 2" у Нью-Йорку, де знаменитість зіграла одну з головних ролей.

На червоній доріжці Сара сяяла в оригінальній туніці з фіолетовою та рожевою квітковою вишивкою та блискучою облямівкою, а також у парі вкорочених фіолетових брюк-шароварів і яскраво-рожевих туфлях. Волосся акторка залишила розпущеним, а образ завершила чорним клатчем.

Її чоловік одягнув елегантний коричневий костюм, бордову краватку зі сріблястою вишивкою та окуляри в темній оправі.

[ + – ] Сара Джессіка Паркер із чоловіком і дочками Фото: татуировки

Дочки пари мали розкішний вигляд у срібній і чорній сукнях до коліна з пишними спідницями.

Що стосується сиквелу, на прем'єру якого прибула вся сім'я, то в комедійному фільмі жахів, окрім Сари Джессіки, знялися Бетт Мідлер і Кеті Наджимі. Усі три повернулися до своїх ролей сестер Сандерсон із фільму 1993 року. Це трійця відьом, викликана з потойбіччя. Сестри блукають вулицями Салема, що в штаті Массачусетс, де проходив знаменитий суд над відьмами колоніальних часів. Тепер група старшокласниць має зупинити пригоди нечистої сили.

"Фокус-покус 2" вийде на Disney+ 30 вересня, і у фанатів буде достатньо часу, щоб подивитися його напередодні цього року Хелловіна.

Нагадаємо, нещодавно акторка показала, що не соромиться свого віку, та поділилася фото в купальнику.