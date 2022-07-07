57-річна Сара Джессіка Паркер показала фігуру в купальнику за 13 тисяч гривень

Знаменитість відпочивала на пляжі в компанії чоловіка Меттью Бродеріка, з яким разом уже 25 років.

Американську акторку Сару Джессіку Паркер, яка прославилася роллю Кері Бредшоу в серіалі "Секс у великому місті", помітили на пляжі в Гемптоні неподалік від їхнього будинку в Бріджхемптоні з чоловіком Меттью Бродеріком, повідомляє Daily Mail.

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Знаменитість засмагала на пляжі в чорному закритому купальнику Beach Party Maillot вартістю $445 (понад 13 тис. грн) від бренду Malia Mills.

Акторка читала книгу і загалом мала дуже розслаблений вигляд. Її 60-річний чоловік був у капелюсі, темно-синій футболці та червоних шортах із візерунками.

Нещодавно знаменитість поєдналася з незалежним видавцем Zando та заснувала власне видавництво SJP Lit. За її словами, вона планує, чим зароблятиме, коли її акторський талант перестане бути популярним.

"Я не думаю про старіння. Я маю на увазі, що це справжня Божа правда. Я змушена думати про це через те, чим я заробляю на життя, і тому, що інші люди, здається, хочуть, щоб я думала про це. Це не означає, що я мрію або живу в якомусь фальшивому всесвіті, де я в бурштині і не міняюся... Я багато чого вимагала від себе фізично перед камерою і поза камерою на сцені. Я бігала, стрибала і працювала над своїм тілом протягом 40 з лишком років. Я відчуваю це. Мене це не турбує, і річ не в тому, що я краще за тих, хто турбується, тому що я думаю, що занепокоєння законне і обґрунтоване, тому що жінкам приділяється величезна увага. Мене бентежить той факт, що ми просто так не говоримо про чоловіків. Мені дивно, що ми досі так відверто сексистськи ставимося до цих речей", — зізнавалася вона в одному з інтерв'ю.

Після відпочинку на пляжі пара, яка також володіє котеджем в Амагансетті, зібрала свої речі та вирушила додому. Сара була в мінісукні із зеленим малюнком.

У Бродеріка та Паркер – троє дітей – 19-річний син Джеймс Вілкі та 13-річні дочки-близнюки Маріон та Табіта. Нещодавно актриса показала їх публіці.

Зараз Меттью і Сара грають у комедії Ніла Саймона Plaza Suite, яка зібрала $26,4 млн протягом чотирьох місяців у Hudson Theater на Манхеттені. Крім того, Паркер повторить свою роль дурної співаючої салемської відьми Сари Сандерсон у сіквелі Енн Флетчер "Фокус-покус 2", прем'єра якого відбудеться 30 вересня на Disney+.

Нагадаємо, Сара Джесіка Паркер розірвала багаторічну дружбу з актором Крісон Нотом, який зіграв Містера Біга, після грандіозного секс-скандалу за його участю.