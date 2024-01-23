Рита Ора продемонстрировала стильную шубу украинского бренда (фото)

Звезда сцены албанского происхождения прибыла в Париж во время Недели моды. Она выбрала для прогулки наряд от украинского дизайнера.

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33-летняя английская певица Рита Ора продемонстрировала стильную шубку украинского бренда Kulakovsky. Снимками из французской столицы звезда сцены делится в Instagram.

"В воскресенье мы обедаем, и да, я могу быть хрупкой с прошлой ночи", — написала жена режиссера Тайки Вайтити, которая, судя по всему, прибыла в Париж на Неделю моды.

Артистка албанского происхождения появилась на публике в шубе от Артура Кулаковского. Наряд имел кремовый оттенок. Он сделан из овчины. К французскому луку Ора добавила кофточку в тон, светлые джинсы и черные лоферы итальянского бренда Miu Miu. Волосы знаменитость оставила распущенными.

Рита Ора в Париже

Как отметили на странице бренда в соцсети, стилистом образа стала Пиппа Аткинсон.

Рита Ора в Париже Фото: Instagram ritaora

Это не первое появление певицы в нарядах украинских брендов. В частности, на "Евровидение-2023" в Ливерпуле она прибыла в пальто от LITKOVSKA. После этого Рита Ора также выбирала украинских дизайнеров. Например, демонстрировала юбку с вышивкой от GASANOVA, позируя для съемки для журнала.

Напомним, Рита Ора с мужем перевоплотились в героев "Шрека".

Также Фокус писал о появлении Риты Оры на обложке глянца в образе украинского бренда.