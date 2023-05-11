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Стиль жизни

Рита Ора примерила образ украинского бренда (фото)

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Фото: Instagram @ritaora | Рита Ора

В перерывах между выступлениями на Евровидении-2023 артистка демонстрирует свое чувство стиля.

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32-летняя британская певица Рита Ора примерила образ украинского дизайнера. Об этом сообщается на странице бренда в Instagram.

"@ritaora в пальто LITKOVSKA на песенном конкурсе Евровидения в Ливерпуле, где выступает звездной гостью. Пальто CHEWBAKKA из будущей коллекции FW 23-24. Давай зажжем, Рита🤍", — прокомментировал появление британской знаменитости в их пальто бренд.

К аутфиту звезда сцены добавила серые джинсы и футуристические солнцезащитные очки.

Это уже не в первый раз Рита Ора выбирает вещи от украинского производителя. Ранее она также примеряла образы LITKOVSKA, а на первом полуфинале "Евровидения-2023" выступила с беженкой из Украины.

Рита Ора

Сейчас в Ливерпуле проходит песенный конкурс "Евровидение-2023", который должен был состояться на территории Украины, однако из-за продолжения войны соревнования приняла Великобритания.

Украину представляет группа из Тернополя Tvorchi с песней о "стальном сердце украинцев".

Напомним, Рита Ора пришла на Met Gala 2023 в невероятном образе с украшениями за 90 тысяч долларов.

Также Фокус писал о выступлении Риты Оры и Софии из Ровно на сцене "Евровидения-2023".