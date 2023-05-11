Ріта Ора приміряла образ від українського бренду (фото)

У перервах між виступами на "Євробаченні-2023" артистка демонструє своє почуття стилю.

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32-річна британська співачка Ріта Ора приміряла образ від українського дизайнера. Про це повідомляється на сторінці бренду в Instagram.

"@ritaora в пальті LITKOVSKA на пісенному конкурсі Євробачення у Ліверпулі, де виступає зірковою гостю. Пальто CHEWBAKKA з майбутньої колекції FW 23-24. Давай запалимо, Ріто🤍", — прокоментував появу британської знаменитості у їхньому пальті український бренд.

До аутфіту зірка сцени додала сірі джинси та футуристичні сонцезахисні окуляри.

Це вже не вперше Ріта Ора обирає речі від українського виробника. Раніше вона також приміряла образи LITKOVSKA, а на першому півфіналі "Євробачення-2023" виступила з біженкою з України.

Ріта Ора

Наразі у Ліверпулі проходить пісенний конкурс "Євробачення-2023", який мав би проходити на території України, проте через продовження війни змагання прийняла Великобританія.

Україну представляє гурт з Тернополя Tvorchi з піснею про "сталеве серце українців".

Нагадаємо, Ріта Ора прийшла на Met Gala 2023 у неймовірному образі з прикрасами за 90 тисяч доларів.

Також Фокус писав про виступ Ріти Ори та Софії з Рівного на сцені "Євробачення-2023".