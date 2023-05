Євробачення-2023. Ріта Ора виступила на півфіналі з українською біженкою з Рівного

Під час виконання треку Anywhere на сцені разом зі співачкою з'явилася юна біженка з України.

32-річна британська співачка Ріта Ора вийшла на сцену першого півфіналу "Євробачення-2023", представивши публіці попурі зі своїх найпопулярніших хітів. Крім того, зірка підтримала Україну та виступила разом із українською біженкою Софією з Рівного. Про це пише The Mirror.

Вийшовши на сцену, Ора виконала уривки з таких треків, як Ritual, I Will Never Let You та Anywhere. Зокрема, під час останньої пісні на сцену разом із Рітою вийшла юна українська танцівниця, яка бігла до Великобританії через повномасштабне вторгнення Росії до України.

У руках дівчинка тримала червоний м'ячик, що за словами співачки, є символом втрати дитинства дітей-біженців.

Ріта Ора із Софією Фото: Instagram @timmsy

У своєму Twitter Ріта Ора поділилася фотографією з дівчинкою та нагадала про важливість підтримки нашій країні. Історія Софії відгукнулася співачці, оскільки в період розпаду Югославії родина Ріти була змушена переїхати до Великобританії через переслідування.

Її виступ на M&S Bank Arena відбувся через 14 років після того, як вона пройшла прослуховування, щоб представляти Велику Британію у 2009 році з піснею "Get Here". Тоді Ріта відмовилася від участі у конкурсі, заявивши, що це був не найкращий кар'єрний крок для неї.

"Вау, яка честь бути на головній сцені @Eurovision, виконуючи деякі з моїх улюблених пісень і мій новий сингл Praising You. Дякую команді, Ліверпулю, @officialfatboyslim і, звичайно ж, вам, моїм неймовірним фанатам. Сподіваюся, вам це сподобалося так само, як мені сподобалося його виконання. Надсилаю кохання всім, хто дивиться по всій Європі і, звичайно ж, Україні. Тримайся, ми всі тебе любимо ❤️ #Євробачення2023", — написала Рита у своєму Instagram-аккануті.

Після її виступу шанувальники у соціальних мережах написали багато захоплених коментарів зірці, яка також вперше виконала свій останній сингл Praising You за участю Fatboy Slim. Один фанат прокоментував: "Ефектна Ріта Ора. Мені досі дуже сумно, що вона одна з найдоцінніших артистів на музичній сцені. Він заслуговує набагато більшого".

"Ріта Ора розгромила це #Євробачення", — сказав другий.

"Добре сказано: тільки @RitaOra може давати неймовірні живі виступи на сцені", — написав інший шанувальник Ори.

