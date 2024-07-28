Терміново госпіталізували: Ріта Ора скасувала концерт за кілька годин до виходу на сцену (фото)

Співачка мала виступити на популярному щорічному фестивалі в Угорщині. Ріта Ора провела ніч у лікарні, після чого терміново скасувала своє шоу.

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Британська співачка й актриса косоварського походження Ріта Ора 27 липня оголосила про скасування запланованого виступу на фестивалі Campus Fesztivаl у місті Дебрецен. Артистку госпіталізували в одну з клінік у столиці Угорщини, повідомляє Daily Mail.

33-річна поп-зірка в суботу вдень поділилася у своїй історії в Instagram, що провела ніч у лікарні, тому не виступатиме на Campus Fesztivál увечері. Вона не розкрила подробиць про своє здоров'я, але сказала, що їй рекомендували "повністю відпочити".

"Будь ласка, вибачте цей несподіваний поворот подій, але, на жаль, я не зможу виступити на Campus Fesztivál сьогодні ввечері. Провівши ніч у лікарні в Будапешті, я маю як слід відпочити і дотримуватися приписів лікаря", — заявила Ріта. Вона також вибачилася перед фанатами, які будуть на концерті, висловивши подяку за їхнє розуміння: "Мені дуже шкода моїх фанатів, які будуть там сьогодні, і я щиро вдячна за ваше розуміння".

Співачка Ріта Ора Фото: Instagram @ritaora

Організатори фестивалю відреагували на ситуацію і поділилися заявою Рити на своїй платформі відповідним постом: "Рита прибула до Угорщини два дні тому, але сьогоднішній концерт у Дебрецені буде скасовано через хворобу. Її команда працювала зі світанку, щоб підготувати шоу... ми теж спустошені новинами. Суботня програма головної сцени буде незабаром реорганізована. Ми бажаємо Риті якнайшвидшого одужання".

Раніше, 23 січня, Фокус писав про те, що Рита Ора продемонструвала стильну шубу українського бренду. Вона з'явилася на публіці в шубі від Артура Кулаковського. Вбрання кремового кольору зроблене з овчини.