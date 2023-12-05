Ріта Ора з'явилася на публіці з шипами, що стирчали зі спини (фото, відео)

Співачка в деталях показала, як створювався її моторошний образ.

Related video

33-річна англійська співачка албанського походження Ріта Ора вразила гостей церемонії вручення нагород British Fashion Awards у Королівському Альберт-Холі в Лондоні, з'явившись на килимовій доріжці в розкішній чорній сукні з відкритою спиною, з якої стирчали сріблясті шипи. Як вона перетворювалася на напівлюдину-напіврептилію, зірка показала на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши фото і відео трансформації.

Важливо

Ріта Ора стала Фіоною із "Шрека" (фото)

Шипи, схожі на ті, які були в динозаврів, здавалося, виростали з її шкіри, починаючи від дрібніших і закінчуючи великими шипами по всьому її хребту.

Чорна сукня до підлоги за 50 фунтів є частиною колаборації Ріти з брендом швидкої моди Primark. Усі кошти від її продажу підуть в організацію "Рак грудей зараз".

"Цей дизайн так багато значить для мене, не тільки тому, що на ньому написане моє ім'я, а й тому, що всі доходи від сукні підуть на підтримку боротьби "Раку грудей зараз", справи, яка допомагає таким людям, як моя мама, які перемогли рак грудей після важкої боротьби", — говорила раніше артистка.

Зірка завершила образ чорними туфлями на підборах з ремінцями і масивними срібними браслетами. Свої золотисті локони вона зібрала в хитромудрий низький пучок.

До Ріти на червоній доріжці приєднався її чоловік, режисер Тайка Вайтіті. Він одягнув довге чорне зимове пальто, зшите на замовлення, поверх чорної сорочки, штанів і блискучих черевиків.

Ріта Ора та її чоловік Тайка Вайтіті Фото: Getty

Захід, представлений ювелірним брендом Pandora, повернувся на культовий лондонський майданчик — Королівський Альберт-Хол. Вечір, організований британською телеведучою Майєю Джамою і музичним виконавцем Кожеєм Радикал, був відзначений врученням 16 нагород. Номінантів і переможців TFA обирає міжнародне журі, що складається з більш ніж 1000 експертів галузі.

British Fashion Awards слугує основним збором коштів для Фонду BFC, який підтримує майбутній ріст і успіх британської індустрії моди, приділяючи особливу увагу освіті, наданню грантів і бізнес-наставництву.

BFC також уперше після пандемії відновив вручення нагород у сфері гендерного дизайну, розділивши найкращих британських дизайнерів на категорії чоловічого та жіночого одягу. Були відзначені провідні діячі індустрії, як-от Валентино Гаравані, який здобув нагороду за видатні досягнення, візажистка Шарлотта Тілбері та покійний Джо Кейслі-Гейфорд,

Кожен переможець отримав унікальний приз.

Раніше Фокус писав, що на цій же церемонії Амаль Клуні виблискувала в золотій сукні.