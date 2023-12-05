Рита Ора появилась на публике c шипами, торчащими из спины (фото, видео)

Певица в деталях показала, как создавался ее жуткий образ.

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33-летняя английская певица албанского происхождения Рита Ора поразила гостей церемонии вручения наград British Fashion Awards в Королевском Альберт-Холле в Лондоне, появившись на ковровой дорожке в роскошном черном платье с открытой спиной, из которой торчали серебристые шипы. Как она превращалась в получеловека-полурептилию, звезда показала на своей странице в Instagram, опубликовав фото и видео трансформации.

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Шипы, похожие на те, которые были у динозавров, казалось, вырастали из ее кожи, начиная от более мелких и заканчивая крупными шипами по всему ее позвоночнику.

Черное платье в пол за 50 фунтов является частью коллаборации Риты с брендом быстрой моды Primark. Все средства от его продажи пойдут в организацию "Рак груди сейчас".

"Этот дизайн так много значит для меня, не только потому, что на нем написано мое имя, но и потому, что все доходы от платья пойдут на поддержку борьбы "Рака груди сейчас", дела, которое помогает таким людям, как моя мама, победивших рак груди после тяжелой борьбы", – говорила ранее артистка.

Звезда завершила образ черными туфлями на каблуке с ремешками и массивными серебряными браслетами. Свои золотистые локоны она собрала в замысловатый низкий пучок.

К Рите на красной дорожке присоединился ее муж, режиссер Тайка Вайтити. Он надел длинное черное зимнее пальто, сшитое на заказ, поверх черной рубашки, брюк и блестящих ботинок.

Рита Ора и ее муж Тайка Вайтити Фото: Getty

Мероприятие, представленное ювелирным брендом Pandora, вернулось в культовую лондонскую площадку — Королевский Альберт-Холл. Вечер, организованный британской телеведущей Майей Джамой и музыкальным исполнителем Кожеем Радикал, был отмечен вручением 16 наград. Номинантов и победителей TFA выбирает международное жюри, состоящее из более чем 1000 экспертов отрасли.

British Fashion Awards служит основным сбором средств для Фонда BFC, который поддерживает будущий рост и успех британской индустрии моды, уделяя особое внимание образованию, предоставлению грантов и бизнес-наставничеству.

BFC также впервые после пандемии возобновил вручение наград в области гендерного дизайна, разделив лучших британских дизайнеров на категории мужской и женской одежды. Были отмечены ведущие деятели индустрии, такие как Валентино Гаравани, получивший награду за выдающиеся достижения, визажист Шарлотта Тилбери и покойный Джо Кейсли-Хейфорд,

Каждый победитель получил уникальный приз.

Ранее Фокус писал, что на этой же церемонии Амаль Клуни сверкала в золотом платье.