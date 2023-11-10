Ріта Ора стала Фіоною із "Шрека" (фото)

Артистка та її чоловік Тайка Вайтіті вирушили "на болота".

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32-річна англійська співачка Ріта Ора перетворилася на Фіону з популярного мультфільму "Шрек". Знімками зірка сцени ділиться в Instagram з понад 16 млн підписників.

Артистка та її чоловік, новозеландський режисер Тайка Вайтіті, 48, орендували один з найцікавіших будиночків у сервісі Airbnb. Зіркове подружжя прибуло на болото до Шрека: це місце розташоване у Шотландії.

"Енергія на Геловін не згасла, і вона виглядає гарно в зеленому!! Дякуємо @airbnb та @bchesky за цю незабутню подорож на болота!!" — зазначила знаменитість албанського походження.

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На території будинку є табличка "обережно, огр" та навіть деревʼяний туалет, як у самому мультику.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті

Поки Ора приміряла образ принцеси Фіони, її коханий "перетворився на людоїда".

Кадр з мультфільму "Шрек" Фото: Shrek/Twitter

"Ps після зйомок цього я зрозуміла, що Фіона американка, але вже стало темно, щоб знову знімати, тож вам доведеться чути дуже поганий шотландський акцент", — зазначила співачка, яка провела рум-тур будинком Шрека.

Ріта Ора та Тайка Вайтіті

Нагадаємо, Ріта Ора стрибнула з парашутом наприкінці літа 2023 року.

Також Фокус писав про стильний вихід Ріти Ори на публіку.