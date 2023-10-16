Ріта Ора в образі від українського бренду прикрасила обкладинку глянцю (фото)

Знаменитість албанського походження не вперше звертається до виробів українських дизайнерів.

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32-річна англійська співачка Ріта Ора прикрасила обкладинку глянцю в образі від українського бренду. Знімками з фотосесії для бразильського L’Officiel артистка албанського походження ділиться у своєму Instagram.

Зірка сцени приміряла чорний топ та спідницю з вишивкою від бренду GASANOVA. І це не перший раз, коли Ріта Ора обирає українського виробника. Під час "Євробачення-2023" у Ліверпулі вона демонструвала пальто від LITKOVSKA.

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У Фокус. Стиль з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтесь, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу шоу-бізнесу!

Світле волосся дружини режисера Тайки Вайтіті було розпущене. Вона зробила вечірній макіяж з акцентом на очі. А на ногах Ори були чорні туфлі-човники.

Ріта Ора

"Ріта Ора — це точно сила! Для нашої обкладинки Ріта розповіла в ексклюзивному інтерв'ю L'Officiel Brasil, як починала свою кар'єру до того, як сьогодні стала успішною сольною артисткою", — розповідають журналісти бразильського журналу.

Зокрема виявилось, що англійську співачку надихали культові постаті, такі як Шер, Наомі Кемпбелл, Кейт Мосс і Мадонна.

Нагадаємо, Ріта Ора зʼявилася на публіці в боді та прозорій сукні.

Також Фокус писав про появу Ріти Ори в образі від іншого українського бренду.